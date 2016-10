Rail Balticu Eestisse rajamise otsusele allakirjutanu, astu esile ja näita ennast!

INGA RAITAR, 26. October 2016

Kes on otsustanud, et Eestisse ehitatakse Rail Baltic ehk kes NIMELISELT on võtnud vastutuse selle arusaamatu eesmärgiga, kuid ometi meist igaüht mõjutava rajatise ehitamiseks? Kelle nime hakkavad selle kogu maad läbi lõikava haavaga meenutama meie lapsed ja lapselapsed? Kui kellelgi õnnestub leida see nimi, palun andke teada. Auhinnamängu võib jagada, sest äkki on kuskil olemas keegi, kes teab seda salapärast otsustajat nimepidi...

Ajakirjanik INGA RAITAR Facebookis

