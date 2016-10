Erki Savisaar: EAS peab lähtuma võrdse kohtlemise printsiibist

Keskerakonna pressiteatest, 26. October 2016

Arupärijate esindaja Erki Savisaare sõnul peab EAS lähtuma toetuste andmisel ning ka tagasinõudmisel võrdse kohtlemise printsiibist. Kõiksugu skeemitamisi peab rahvasaadik täiesti lubamatuks.

„EAS-i otsus eraldada OÜ Ermamaale toetusena 190 392 eurot anti teadmisel, et projekti tulemusena valmib avalikuks kasutamiseks mõeldud kultuuri- ja puhkeobjekt. Tänaseks on aga avalikkus teada saanud, et juba neli aastat tagasi otsustas EAS-i juhatus rahuldada taotluse, millega peatati ajutiselt Ermamaa majutus- ja turismiteenuste osutamine avalikkusele. Ajutine otsus muutus aga nagu ikka püsivaks. Raha aga president miskipärast tagastama ei pea. Meie hinnangul ei saa taolist skeemitamist lubada kellelegi ning ettevõtlusminister peab selgitama EAS-i otsuse tagamaid," rääkis Keskerakonna juhatuse liige Erki Savisaar.

Savisaare hinnangul on olukorra lahendamiseks kaks võimalust. Esimene on see, et Ilves maksab toetuse täies mahus tagasi või asub Ärma talus reaalselt osutama majutus- ja turismiteenust. „EAS-ilt toetuse taotlemine on paras väljakutse, ning ei ole haruldased juhud, kus ebasihtotstarbelise rahakasutuse korral tuleb toetus sihtasutusele tagasi maksta. Minu hinnangul on üsna selge, et nii tuleb talitada ka Ilvese puhul. Selline osaline toetuse tagasi nõudmine tundub halva pretsedendina, mis tekitab palju küsimusi."

„Liisa Oviir peab meile selgitama, kuidas kujunes OÜ Ermamaalt toetuse tagasinõude summaks just kümme protsenti eraldatud toetusest ning kas tegemist oli eurorahade väärkasutamisega. Oma ametiajal taotles president Ilves sõnades alati läbipaistvat ja ausat poliitikat. Sooviks sama arusaamist näha ka tegudes," lõpetas Erki Savisaar.

