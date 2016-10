Semukorruptsiooni jäljed Kadriorus

VIRGO KRUVE, 26. October 2016

nne teist ametiaega olid Toomas Hendrik Ilvesele kuuluval Erma kinnistul asuva Ärma taluga toimunud tehingud jutuks vaid põgusalt. Tema moepärast vastaskandidaat Indrek Tarand lubas neid põhjalikult uurida, kuid tegemist oli vaid sõnadega, millele ei järgnenud ühtegi tegu; EÜS-i jutumees ei vaevunud vaatama Kinnistusraamatusse, et välja selgitada tegelikud omandisuhted.

Presidendi vahetumine tõmbas meedia käima

Meedia käsitluse järgi oli presidendikantselei Toomas Hendrik Ilveselt rentinud Ärmal asuvaid ruume. Tegelikult oli hoonestusõigus seatud presidendi tollase abikaasa Evelin Ilvese omanduses oleva äriühingu OÜ Ermamaa kasuks 25 aastaks juba 7. septembril 2005 ehk enne EAS-ilt toetuse taotlemist ja aasta enne Estonias ametisse valimist.

Vabariigi Presidendi ametihüve seadus annab presidendile töö-, elu- ja esindusruumid ning ametiauto (§ 4). Kantseleile selleks eraldatud raha suunamine oma abikaasa firmasse rendina oli korruptiivse tulu teenimine, sest tehinguid tehti abikaasa ja temale kuuluva äriühinguga OÜ Ermamaa. Esimese viie aastaga tegi Toomas Hendrik Ilves järgmised kahtlased vead: 1) Ilves kirjutas 5 aastat järjest majandushuvide deklaratsiooni võõra kinnistu numbri; 2) Ilves varjas Ermale seatud 3 hüpoteeki Soome pankadest summas 2,28 miljonit krooni; 3) Ärma talu hooned ei kuulu Ilvesele, vaid on hoonestusõiguse seadmisega antud 2030. aastani OÜ Ermamaa omandusse; 4) Ilves ei ole deklareerinud tulu hoonestusõiguselt, mida pidi tasuma Ermamaa OÜ. See on oluline erinevus, kas presidendil oli kohustusi 8,33 miljonit krooni või 10,61 miljonit krooni.

See info Erma hüpoteekidest ja hoonestusõiguse seadmisest ilmus juba 16.11.2011 ajalehes „Kesknädal“ pealkirjaga „President Ilvese salalaenud“. http://www.kesknadal.ee/est/uudised?id=17893

Presidendi vahetumine tõstis uuesti ajakirjanike huvi Erma-sobingute suhtes. Justkui oleks suurte toimetuste töötajatel silmad avanenud. Kolmapäeval, 12. oktoobril oli ERR-is teade, et abielu lahutamise järel Toomas Hendrik Ilves OÜ Ermamaa uue ainuosanikuna loobus toetuse aluseks olnud äriplaani täitmisest, mis nägi ette turismitalu pidamist 1. jaanuarist 2017 kuni 31. juulini 2020. Tal ei olnud kohustust ise konverentse korraldada, sest inimesi saab palgata ja hooneid rentida. Meenutan, et hoonestusõiguse seadmisega OÜ Ermamaale muutus T.H.I. ise seal üürnikuks, kes oleks pidanud saama hoonestusõiguse tasu kinnistu omanikuna.

EAS tegi kingituse

Skandaalne on EAS-i juhtkonna otsus 30. märtsil 2012, et 190 392,80 euro suuruse toetuse saanud äriplaani täitmata jätmisel esitatakse tagastusnõue 10% ulatuses (19 039 eurot). Samaks aastaks tehti vähemalt 4 tagasinõuet 100% summas. Näiteks augustis oli teade, et Jürgen Veberi firma JJV Productions OÜ peab EAS-ile tagastama 2010. aasta lõpus eksporditurunduse toetuse programmi ning alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programmi raames saadud 166 000 eurot, sest käive jäi allapoole prognoose. Siiani ei ole lugeda olnud juhusest, kus toetuse väärkasutajale kingitakse 90% toetusrahast. Igatahes lõhnab Toomas Hendrik Ilvese soosimise ja talle kingituse tegemise järele.

„Ärileht“ kirjutas 14. oktoobril, et EAS-i otsuse taga oli Ilvese heaks sõbraks peetav Maria Alajõe, kes on tööalaselt tõusnud Riigikantselei juhiks; Ilves olevat teda aidanud sinna. EAS-iga aitas äriplaani täitmiseks pikenduse saamisel läbirääkimisi pidada tookordne kantseleiülem Siim Raie, kes enda sõnul oli lihtsalt Evelin Ilvesega kaasas. EAS väitis 8. septembril ajalehele „Sakala“, et OÜ Ermamaa toetuse tagastamise küsimus on spekulatiivne, kuigi tingimused olid kokku lepitud juba 30. märtsil 2012. Puhkusel viibinud Ilves teatas, et tema ei teadnudki sellest nelja aasta vanusest otsusest. Ometigi esitas ta 10. oktoobril kirjaliku avalduse äriplaanist loobumise kohta ja juba ülejärgmisel päeval oli tasunud nõutud summa 19 039 eurot. Ta pidi teadma! Miks seda salata? Semukorruptsioon jätab ju jälgi.

„Konsulteerimine“ kui tavapärane sissetulekuvorm

Maksumaksja jättis perekond Ilvesele renoveeritud ja ehitatud hoonetena Ärma talus EAS-i toetusena 171 353,8 eurot ehk 2 681 104 krooni. Lisaks presidendikantselei kaudu tasutud üürirahad, uued köögiseadmed (amortiseeriti 3 aastaga) ning mitme töötaja palgaraha 10 aasta jooksul. Keskmiselt kulus aastas ermatamisele 1 miljon krooni kantselei eelarvest. See annab uue tähenduse Ilvese 9. oktoobril ETV eetris kell 20.59 tehtud pöördumise lõpule: „Ma tänan, hea eesti rahvas, et sain presidendina teenida. See on olnud mulle suurim au. Elagu Eesti!“

Ermatamise kohta info avaldamise järel algatas 14. oktoobril ettevõtlusminister Liisa Oviir (SDE) toetust puudutava auditi tellimise, et selgitada EAS-i juhatuse poolt tehtud otsuste kooskõla toonaste õigusaktidega. Jäetakse uurimata, mitu sellist 90% toetusraha kinkimist on EAS varem või hiljem teinud. Oma uurimise käivitasid Rahandusministeerium, Euroopa Komisjon ja Riigikogu korruptsioonivastane komisjon.

Ärma talus registreeriti 12. oktoobril juba uus firma Ilves Consulting Group OÜ, mille osanikud on Toomas Hendrik Ilves ja Ieva Ilves. Poliitikutele on „konsulteerimine“ tavapärane sissetulekuvorm. Näiteks Siim Kallas, Märt Rask ja Andres Lipstok „konsulteerisid“ R-Hooldusega poole Reformierakonna 1999. a. valimiste kuludest ning Indrek Raudne „konsulteeris“ elamislubade saamist.

Toomas Hendrik Ilves on peatunud liikmelisusega SDE liige ja „kallutatud jõud struktuurides“ ei mõista teda süüdi. Kõik riigi ja eliidi hädad nuheldakse opositsioonile, alates seoses maadevahetusega Rahvaliidule (nüüd EKRE) või selle järel Keskerakonnale, sõltumata esimehe nimest.

VIRGO KRUVE,

vaatleja

[fotoallkiri] Perekond Ilves läheb ajalukku ermatamisega, kus hämaruse varjus suunati maksumaksja raha presidendi abikaasa firmasse OÜ Ermamaa.

Viimati muudetud: 10/26/16

Jaga

|