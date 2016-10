Oluline pole sisu, vaid algataja!

26. October 2016

Keskerakond on aastaid seisnud idee eest, et võimaldada tööandjal investeerida töötaja tervisesse maksuvabalt. Seda selleks, et tõsta töötajate motivatsiooni, parandada nende tervist ja vähendada kutsehaigustesse haigestumise riski. Paraku on see jutt olnud siiani vaid kurtidele kõrvadele.

Nii rääkis kaks aastat tagasi veel tollane rahandusminister Jürgen Ligi Riigikogu saalis, kuidas sellise muudatuse tulemusena hakkavad kõik tööandjad töötajatele palka maksma golfiväljaku või jõusaali piletites. Õnneks on see suhtumine tänaseks muutunud ning Keskerakonna idee saab suure tõenäosusega reaalsuseks.

Kui üldiselt karistatakse ikka inimest, kes ei hooli oma ligimesest või kipub tema vara kallale, siis ettevõtjate puhul on täna asi vastupidi. Ettevõtjat karistab riik oma töötajatest hoolimise eest. Kehtiva seaduse kohaselt on töötajate tervise edendamiseks tehtavad kulud käsitletavad erisoodustusena ning maksustatakse tulu- ja sotsiaalmaksuga.

Tööalase aktiivsuse ja pika tööea alustalaks on hea tervis. Ebaterved eluviisid, vähene liikumine ja varajane suremus ei lase täielikult kasutada tööjõupotentsiaali, mõjutades seekaudu negatiivselt nii inimese elukvaliteeti kui ka produktiivsust tööturul.

Statistika järgi vähendab kehv tervis meeste töötunde nädalas enam kui 12 tundi ja naistel enam kui 8 tundi. Üle poole Eesti haiguskoormusest langeb tööealisele elanikkonnale. See väljendub nii haiguse tõttu kaduma läinud töötundides ja varases pensionilejäämises kui ka kõrges suremuses tööealise elanikkonna hulgas.

Terviseedendus on igati kiiduväärt algatus iga tööandja poolt, mis aitab lõppkokkuvõttes nii tööandjat ja töötajat kui ka riiki, kes saab endale produktiivsed ja aktiivsed elanikud.

Viimati muudetud: 10/26/16

