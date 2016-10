Viied USA presidendivalimised õigesti ennustanud professor: Trump võidab!

26. October 2016

Norpothi kinnitusel on sel kandidaadil, kes oma parteisisestel eelhääletustel edukamalt esines, suurem tõenäosus presidendiks saada. Ja Trump oli vabariiklaste seas toimunud hääletustel ilmselgelt märksa edukam, kui Bernie Sandersiga rinda pistnud Hillary Clinton.

Teine oluline faktor Norpothi väitel on võimu vahetumine. Kuna demokraadid on Valget Maja juhtinud 8 aastat, siis on Trumpil suuremad võimalused valituks osutuda. Erinevalt Eestist, kus Reformierakond on terve igaviku järjest riiki juhtinud, tahavad inimesed Läänes poliitiliste jõudude vahetumist aastate möödudes, et säiluks ühiskondlik tasakaal.

Portaal rense.com toob välja huvitava asjaolu – just peavoolumeedia-poolne pidev kritiseerimine ja nuhtlemine tuleb tegelikult sellele poliitikule kasuks. Sama on toimunud aastate jooksul Edgar Savisaarega – mida rohkem Savisaart on peavoolumeedias halvustatud, seda enam on see kinnistanud tema populaarsust Keskerakonna valijate hulgas.

Tavaameeriklased tänu alternatiivmeedia levikule teavad juba hästi, et USA peavoolumeedia kuulub käputäiele ülirikastele, kelle eesmärgiks inimeste ajusid pesta. Ja seetõttu tegevat rense.com teatel peavoolumeedia pidev sõim Trumpi pihta tavaameeriklastele pigem nalja.

Portaal soovitab tõesema info saamiseks vaadata sotsiaalmeedia poole. Ja see pilt, mis avaneb sotsiaalmeedias, on vaieldamatult Trumpi kasuks. 24. oktoobril ilmunud sissekandes toob rense.com välja, et Trumpil on Facebookis kolm korda rohkem järgijaid kui Hillary Clintonil. Trumpil 12 miljonit jaClinton 4 miljonit meeldimist. Twitteris on Trumpi järgijaid 18,6 miljonit Clintoni 6,1 miljoni vastu. Trumpil on 6,2 miljonit Instagrami järgijatClintoni 800,000 vastu.

Seega peaks suure tõenäosusega USA järgmiseks presidendiks saama Donald Trump. Seda juhul, kui ei toimu massilist valimispettust. Nii nagu juhtus näiteks 2000. aasta presidendivalimistel, kus Florida osariigis sealne kuberner Jeb Bush aitas „häältelugemisega“ viimasel hetkel presidendiks oma venna George W. Bushi.

Viimati muudetud: 10/26/16

Jaga

|