Nädala juubilar NICHOLAS CULPEPER 400

IRJE KARJUS, 19. October 2016

Juba 10-aastaselt hakkas ta lugema astroloogia- ja meditsiinialaseid tekste oma vanaisa raamatukogus. Teismelisena oli ta tuttav kõikide ravimtaimeliikidega, mida võis linnast leida. 16-aastaselt saadeti Nicholas Cambridge’i ülikooli, et temast saaks, nagu vanaema ja vanaisa soovisid, minister. Siiski paelusid teda rohkem anatoomia ja meditsiin.

Saatuslikuks elupöördeks osutus aga noorpõlvearmastus Judith Rivers, kellega abiellumist vanemad ei pooldanud. Noored otsustasid põgeneda ja salaja abielluda, kuid pruuti tabas pagemisel surmav välgunool. Nicholas langes juhtunust sügavasse depressiooni ja jättis ülikooli lõpetamata. Kurbade mõtete peletamiseks süvenes ta meditsiinimaailma ja läks õpipoisiks apteeki.

24-aastaselt abiellus Nicholas 15-aastase Alice Fieldiga, kes oli rikka kaupmehe tütar. See asjaolu andis võimaluse avada oma apteek Spietalfields Londonis. Culpeper pakkus oma teenuseid tasuta. Ta kasutas diagnoosimiseks nii uriini kui ka kombineeritud teadmisi inimesest ja astroloogiast.

Ehkki juba Hippokratese kirjutised mainivad ravitseja vajadust astroloogiliste teadmiste järele, töötas Culpeper välja integreeritud süsteemi, kus mitte ainult haigustele, vaid ka taimedele on antud astroloogilise mõju seletus, tehes ravimtaimede kasutamise loogiliseks protsessiks ja igale inimesele arusaadavaks.

Culpeperi eesmärgiks oli tuua ladinakeelne, lihtrahvale arusaamatu meditsiin, rahvale lähemale ja teha kättesaadavaks igaühele. Oma kuulsaimas teoses „Complete Herbal“ lähtus ta seisukohast, et taimed on seotud planeetide ja sodiaagimärkidega ning suudavad vahendada planeetide peent eluenergiat, mis on kasutatav taimse toidu või ravimina. Läbimõeldud süsteemi abil, mis lähtus planeetide positiivsest ja negatiivsest mõjust, leidis ta õige taime või valemi patsiendi haiguse ravimiseks. Culpeper arvamus oli, et ravitsemine ilma astroloogiata on nagu lamp ilma õlita.

Culpeper suri kõigest 38-aastaselt, olles haigestunud tuberkuloosi ning kannatades kunagise kuulihaava tagajärgi. Siiski jõudis ta oma eluajal kirjutada hulga teoseid – lesele jäi väljaandmiseks ja tõlkimiseks 79 raamatut.

Oma teoses „Medical Astrology“ tõstab Culpeper esile vajaduse ravitsemisel kasutada astroloogiat, mis annab võimaluse diagnoosida tõenäolist ravitavat haigust, tõenäolist haiguse kestust, tõenäolist haiguse lõpptulemust.

Astroloogia annab ka täiendavaid teadmisi, mida arst saab kasutada haiguse tasakaalustamiseks ja patsiendi tervise taastamise lihtsustamiseks.

Haiguste ravimisel tuleks Culpeperi järgi jälgida järgmist:

Otsusta, milline planeet mõjutab haigust.

Tee kindlaks, milline kehaosa on haigusest mõjutatud.

Ära unusta ravimast oma kõiki kehaosi, liikmeid ja organeid, mis on ravimite tarvitamise tõttu jäänud nõrgaks.

Culpeper on viidanud näiteks sellele, et taimede kõige tugevam mõju avaldub destillaatides. Näiteks kirjutas ta nurmenuku kohta, et tegemist on Jäära tähemärgi all oleva Veenuse taimega. Linnadaamid teavad väga hästi, et destilleeritud nurmenukuvesi lisab ilu või vähemalt taastab selle, kui see on kadunud. Salv võtab ära laigud ja kortsud, päikesepõletuse ja tedretähnid ning lisab täiendavat ilu. Nurmenukk kõrvaldab ka peaga seotud probleeme, mis tulenevad kuumast ja tuulest; epilepsia, krambid ja närvivalu, tugevdab närve ja parandab halvatust. Juured leevendavad selja- ja põievaevusi. Konserveeritud õisi süüakse koos muskaatpähkliga sisemiste probleemide raviks.

Linnurohu kohta aga on Culpeper andnud teada järgmist: Tegemist on Saturni taimega, mis hoiab päikese poole. Linnurohu mahl koos punase veiniga peatab veritsemised suust. Tõhus ninaverejooksu peataja, kui panna seda laubale ja meelekohtadele. Jahutab kuumust kõhus ja veres. Hea abivahend menstruatsiooni korral. Taime pulber võetuna koos veiniga aitab neerukivide korral. Veinis keedetuna aitab linnurohi hammustuste ja nõelamiste puhul. Tapab kõhuusse. Destillaat jahutab igasuguseid põletikke ja ravib kiiresti haavu. Mahla võib tilgutada kõrva vaigu tekke ärahoidmiseks.

Tänapäeva fütoteraapias (taimedega ravimine) on Culpeperi pärandil arvestatav väärtus. Teadmine, et iga inimest tuleks ravida tema isikupärast, tähemärgist ja astroloogia põhimõtetest lähtudes, on oluline tefektiivsema tulemuse saavutamiseks. Planeetide mõju taimede kaudu inimesele vahendatuna annab võimalusi nii füüsiliseks kui ka psüühiliseks tervenemiseks.

Ravimtaimetark IRJE KARJUS ehk Metsamoor

