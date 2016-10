Elagu energotsivilisatsioon!

HERMANN WIEN, 19. October 2016

Üle-eelmisel nädalal avanes vastav vaate- ja kuuldepilt Mustamäel Mustika keskuses, kus kassastik vaid tunnikeseks n-ö kuivale jäi. Ohsamumeie! Mäherdune paanika läks lahti! Kui kaardimaksete seiskumisel on (ühe meie tähtsa riigimehe poolt põlastusväärseks kuulutatud) sularaha omanikud ostjaina ikkagi õnnega koos, siis kõigi kassade vakkajäämine teeb auväärt kodanikud metsikuks: Mis see olgu! Temale tuleb tagada ostmise teostamine! Või muidu jätab ta käru- ja korvitäied kaupu lihtsalt keset kaubanduskeskust – eks harutage see kraam kõik lahti ja pange oma kohale tagasi!

Süüdlased välja! Ja rünnaku alla võetaksegi kõige kättesaadavamad kahtlusalused – miinimumpalga eest tööd rügavad ja ostjatele naeratama sunnitud kassapidajad. Muu hulgas võib neid süüdistada kõiges – isegi kassade vussiajamises. Ja kui vaba riigi vabal kodanikul trehvab olema ehtsa tarbimisrinde-võitleja hing, suudab ta noil väidetavatel kahjuritel/sabotööridel pisaradki voolama panna.

Selliste lubamatute situatsioonide ärahoidmiseks on kindlasti olemas meie hiilgavale kaasajale kohaseid võimalusi. Üks variant: analoogiliselt suurhaiglatega tuleks kaubanduskeskused täiendada nii lihtlabaste voolukatkestuste kui ka nn viimsepäeva puhul käivituvate varu-energovarustitega. Sest üha kõrgemale elujärjele tõusva Eesti rahva ostuvajadused peab saama 24/7 vähimategi tõrgeteta rahuldatud!

Siin on olnud juttu vaid Eesti elu ühest, suhteliselt kitsast valdkonnast.

Kuid ärgem unustagem: kelle käes on elektrivarustuse tagamise pealüliti, see valitseb kõiki ja kõike! Alati ja kõikjal! Nii suures poes kui ka väikeses riigis. Kellele kasuks ja kellele kahjuks? Õnneks või õnnetuseks?

HERMANN WIEN, EU

