Kes peaks minema rahvusvahelise tribunali alla?

A. KUUSIK, 19. October 2016

Kui Euroopas oli Teine Maailmasõda juba võidukalt lõppenud, pani USA toime barbaarse tuumarünnaku Hiroshimale ja Nagasakile, eesmärgiks hirmutada tervet maailma eesotsas Nõukogude Liiduga – demonstreerimaks USA valduses oleva aatomipommi kohutavat hävitusvõimet. Tookord hukkus või sai vigastada ligi pool miljonit rahulikku elanikku!

Kui USA president ja Nobeli rahupreemia laureaat B. Obama külastas augustis Hiroshimat, lootis nii Jaapani rahvas kui ka terve maailm, et tal jätkub julgust ja head tahet lõppude lõpuks vabandada Jaapani rahva ees 1945. a. tragöödia pärast. Kuid Obama valmistas kõigile suure pettumuse, tõestades sellega, et on USA kõigi aegade nõrgim president.

1959. a. alustas Ameerika 16 aastat kestnud sõda Vietnamis, kus sai oma ajaloo suurima poliitilise ja sõjalise kaotuse. Selles sõjas kasutas USA džunglites varjuvate partisanide vastu massiliselt napalmi. See on bensiini või petrooleumi baasil valmistatud sültjas ja kleepuv magneesiumi või fosforit sisaldav aine, mille põlemistemperatuur on kuni 1600 kraadi ning mis aeglaselt põledes eritab musta tihedat ja mürgist suitsu. Napalm põhjustab raskeid ja parandamatuid põletushaavu ning piinarikast surma ning seda kasutatakse leegiheitjates, mürskudes ja lennukipommides. Vietnami sõja ajal heitsid Ameerika lennukid Vietnami partisanide hävitamiseks 3,2 miljonit tonni napalmi, sandistades sadu tuhandeid inimesi ja tekitades loodusele korvamatut kahju.

16. märtsil 1968 panid ameeriklaste „rohelised baretid“ toime kuriteo, mis tookord vapustas kogu maailma – nad mõrvasid Song Mi nimelises külas üle 500 naise, lapse ja vanuri.

Ka väljamõeldud põhjusel 2003. aastal Iraaki tungimine ja selle riigi kauaaegse seadusliku presidendi Saddam Husseini näidishukkamine poomise teel põhjustas seal tänini kestva kaose koos kümnete tuhandete ohvritega. Seega võib öelda, et kuhu iganes astuvad ameeriklased, sinna jäävad maha kaos, veri ja pisarad.

Kõike seda silmas pidades on USA välisministril õigus – Hiroshima, Nagasaki, Song Mi ja Iraagi tänaseks unustatud sajad tuhanded ohvrid tõepoolest väärivad rahvusvahelist tribunali!

