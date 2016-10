Kuhu ja kuidas?

LINDA AVIK, 19. October 2016

Kes on temale sellise võimu andnud? Tehku omale erakond, aga ärgu lõhkugu teise inimese elutööd! Meile kõigile, kes me oleme Keskerakonna toetajad, on Savisaar sobinud sellisena nagu ta on; meie ei vaja mingit uut. Ärge uuristage Savisaare jalgealust! Kõiki teid on Savisaar arvanud kunagi oma erakonda. Miks on lugupidamine, sõprus, eetika, tänumeel maailmast kadunud?

Keskerakonnal on palju toetajaid tänu Savisaarele, aga sellel, kuidas täna lõhutakse erakonda, on küll väga halb maik juures. Paljud, kes Keskerakonnast lugu pidasid, on toetamisest loobunud.

See, mida ei suudetud teha väljastpoolt, tahetakse nüüd teie endi toel teha seestpoolt. Tekib küsimus: mida on selle eest lubatud ja mida on makstud? Võib-olla ulatub see Eesti piiridest kaugemale?

LINDA AVIK, Turba, Harjumaa

