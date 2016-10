Keskerakond ühendab vanade kogemuse nooruse julgusega

LEMBIT KÜNNAPAS, 19. October 2016

Minu hinnangul on positiivne, et leidub noori, kes tahavad vastutada ning ka vastutust võtta. Noorus on viga, mis paraneb iga päevaga, ja oleme ausad – Jüri Ratas ei ole enam mingi kogemusteta noor nagu oli ja on Taavi Rõivas. Jüri on juhtinud Eesti suurimat omavalitsust ning juhtimiskogemus Tallinna linnapeana on väärtuslik. Tema pikaajalise töö parimaks hindajaks on valijad, kes on juba mitmel valimisel andnud Ratasele isikumandaadi.

Mulle teeb haiget, kui pean lugema sapiseid kirjutisi, kus heidetakse ette patte, mida päriselt ei eksisteerigi.

Jüri Ratasel üks väga hea omadus – ta hindab ning kuulab vanemate ja kogenenud inimeste arvamust. Häädemeeste inimesena tunnen väga hästi nii Jürit kui ka tema isa Reinu. Jüri on kogu oma elu hinnanud väga kõrgelt oma isa elutarkust ning -kogemust. See on väärt oskus, mida igal noorel ei ole. See on omadus, mis poliitikuna annab Ratasele jõudu kanda uue esimehena edasi ka seniseid Keskerakonna kogemusi.

Olen veendunud, et jutt sellest, kuidas Edgar Savisaar pärast kongressi üle parda heidetakse, on pahatahtlik laim. Keegi ei vaidlusta Edgar Savisaare suurt panust Eesti iseseisvuse taastamisel, kuid aeg ei peatu ning minevikuvaade peab asenduma tulevikuvisiooniga.

LEMBIT KÜNNAPAS,

Häädemeeste vallavolikogu aseesimees, Pärnumaa

