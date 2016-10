Keskerakond vajab erakorralist kongressi, et taastada usaldus erakonna liikmete ja juhtide vahel!

JAANUS KARILAID, 19. October 2016

Tänaseks on esile kerkinud mitmeid väga valusaid mureküsimusi, mida saab kahjuks lahendada vaid kongressil. Keskerakonnas on lahvatanud usalduskriis, mida ei tohi lihtsalt maha matta. Tuhanded Keskerakonna liikmed väärivad austust ja selgust.

Juhtimiskriis on tõsine

Usalduskriisi ning ähmaste rahaasjade kulminatsiooniks võib pidada garantiikirjade küsimust, mis septembri alguses meie erakonda väga valusalt tabas. Garantiikirju varjati erakonna juhatuse eest ning sellest teadsid vaid väga valitud inimesed. Selleks, et niisuguseid olukordi edaspidi vältida, on vaja astuda samme, mida saab paraku teha vaid kongressil.

Me vajame kongressi, mis kiidaks heaks vajalikud põhikirjamuudatused, et finantskohustusi ei saaks keegi enam erakonnale peale võtta juhatuse eelneva nõusolekuta. Eelmisel aastal toimunud kongressil üritati Keskerakonna põhikirja mitmeid punkte parandada. Kahjuks see katse ebaõnnestus, sest hääletamisel osales liiga väike hulk delegaate. Me vajame kiiret parandust.

Lisaks usaldusprobleemidele valitseb Keskerakonnas tõsine juhtimiskriis. Loomulikult on meie jaoks tähtis teada saada, kuivõrd poliitilised on ikkagi meie erakonna esimehe kohtuvaidlused, ja me kaitseme teda. Aga see ei tähenda, et me tohiksime samal ajal jätta kõrvale tegelemise erakonna asjadega. Olen seisukohal, et organisatsioon peab oma juhtimises olema puhas kui prillikivi. Nii ei tohi olla, et vaid 2–3 inimest teavad võetud finantskohustusest ja juhatus ei kuule sellest mitu aastat mitte midagi.

Keskerakond vajab muutusi

Olen veendunud, et Jüri Ratas suudab erakonna eesotsas taastada organisatsioonikultuuri, mis arvestab erakonna sisemise mitmekesisusega. Erakonna arendamisele lisaks on tema ülim soov erakonna pikaajaline kestmine. Olen kindel, et Keskerakond saab endale juhi, kelle soov on erakonna kestmine ning kes oskaks kaasata erakonna juhtimise juurde senisest enam inimesi. Peame endale teadvustama, et meie programmilised ideed on üksikisikutest kõrgemal.

Olen kuulnud, kuidas osa keskerakondlasi väidab, et erakond ei vaja muutusi, sest ükskõik, kes meid juhib, valitsusse me ikka ei saa. Seetõttu peetakse paremaks edasitiksumist usalduskriisis, kus koostööd ei tehta ning mured lihtsalt peidetakse ära.

Soovin näha Keskerakonnas muutusi. Ma näen, et Eesti vajab tugevat Keskerakonda ning keskerakondlikke ideid valitsuses. Meie programm vajab rakendust.

Kongressi vajalikkuses kahtlevatele erakonnakaaslastele tuletan aga meelde, et ka erakonna esimees on juba meedias avaldanud toetust ideele korraldada kiiremas korras kongress ja lõpetada tekkinud kriis. Ma tänan erakonna esimeest sellise toetuse eest. Kongress annab meile võimaluse senisest suuremaks diskussiooniks ning inimesed saavad ise otsustada, kuidas nad soovivad erakonnaga edasi minna. Me ei saa seda neile ette kirjutada, tahe peab tulema ikkagi liikmetelt endilt.

Peame jääma koos tugevaks

Keskerakond on Eesti vanim ja suurim parlamendipartei. Eesti vajab, et me oleksime tugevad, mitte ei vaevleks sisemistes vastuoludes. Täna pole ju vaidlust Keskerakonna programmiliste punktide üle. Me kõik soovime ellu viia Keskerakonna poliitikat ega loobu oma põhimõtetest ka valitsusse mineku võimaluse kerkides. Kuid me vajame selgelt paremat ja laiapõhjalisemat juhtimisstiili. See ongi põhiküsimus, mille üle vaidlus käib.

Mina soovin, et Eesti Keskerakond oleks tugev ka 5 aasta, 10 aasta ja 25 aasta pärast. Loodan, et ka teised erakonnakaaslased jagavad minu seisukohta. Tulevikku vaatava otsuse langetamiseks aga ongi meil vaja erakorralist kongressi.

JAANUS KARILAID,

Keskerakonna aseesimees

