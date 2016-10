Erakorraline kongress ei anna tulemust!

AARNE PALMRE, 19. October 2016

Lp. simsonlased ja karilaidlased! Ka teie poolt soovitud erakorralisel kongressil võite jääda enamusele kasvõi ühe häälega alla, millega te jällegi ei suuda leppida ja austada kongressi otsust.

Mailis Repsist oleks saanud president, aga alt vedasid omad. Karilaiu tegevus seoses garantiikirjadega (mis toodi välja „õigeaegselt“) töötas kindlasti Mailise kahjuks. Saamata jäänud 3–4 häält jättis andmata sama seltskond. Nüüd nad ise süüdistavad Edgar Savisaart, leides põhjuse uueks tüliks ja häälestades ka Repsi Savisaare vastu. See, et erakonna esimees toetas Mailise kampaaniat ja erakonda saabus rahu, ei sobinud võimuhaarajatele. Mailise populaarsuse tõus ja presidendiks saamise oht tekitas kadedust, ja tuligi panna pidurit.

Kongress niisugusel kujul nagu te kindlasti plaanite – piirkonna esimees vastavalt oma meelsusele valib kongressile minejad – ei peegelda 15000 liikme tegelikku arvamust. Sellise kongressi ainus eesmärk on kaaperdada erakond, mis on suur osa Edgar Savisaare elutööst.

See töö, mida Keskerakond on teinud need aastad Edgar Savisaare juhtimisel kogu Eestis ja eriti Tallinnas, väärib austust ja lugupidamist, mida kinnitab ka 92% Tallinna elanike rahulolu. Kui poleks neid saavutusi, oleks Eestist lahkujaid kindlasti veel 100 000 või rohkemgi.

Enne viimast kongressi ütles kampaaniaüritusel Võrus üks Tartust pärit tohter (nime kahjuks ei mäleta) oma sõnavõtus, et ainus, mida saab hr. Savisaarele ette heita, on ebaõnnestumised kaadri valikul. Ta on inimesi liialt usaldanud.

Lp. Savisaare vastane opositsioon – oma poliitilise karjääri võlgnete ju Edgar Savisaarele. See, kuhu olete poliitikas tänaseks jõudnud, tuleneb erakonna esimehe toetusest ja usaldusest teie vastu. Kahjuks olete tänulikkuse asemel usaldust kuritarvitanud. Edgar Savisaar ei ole kindlasti igavene, aga seni, kuni temas on jõudu ja tahtmist erakonda juhtida, ei saa tema loodut alatute jõuvõtetega ära kiskuda.

