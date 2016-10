Milleks Keskerakonnale uus kongress?

HEIMAR LENK, 19. October 2016

Tõepoolest, milleks? Kui eelmine erakonna esinduslik suurkogu peeti vähem kui aasta tagasi. Häälteenamusega said valitud erakonna esimees Edgar Savisaar, juhatus, aukohus, revisjonikomisjon ja muud atribuudid. Kõik peaks olema paigas ja suurim opositsioonipartei võiks teha edukat igapäevast tööd. Ründama valitsuskoalitsiooni, vaidlema ilmavaate üle, tõestama oma paremust teiste ees. Aga võta näpust! Kellegi näpud sügelevad. Ei saa rahus istuda ja oma valijate tahet ellu viia. Mõnel oleks istumise alla nagu tärpentini määritud – nihelevad ja tõmblevad mis hirmus!

Et esimees polevat ikka see, kes peaks olema! Ma ei mõista neid, kes ütlevad, et Savisaar erakonna etteotsa ei kõlba. Rahvarinnet looma kõlbas, Vene tankide ette kõlbas, linnakortereid ehitama kõlbas, suurima pensionitõusu vedamiseks kõlbas, tasuta ühistransporti korraldama kõlbas, kirikuid püstitama kõlbas. Valimisi võitma kõlbas. Simsoni, Ratase, Repsi karjääri korraldama kõlbas. Ja nüüd ühtäkki enam ei kõlba? Arusaamatu!

Mida on ette näidata neil, kes temalt Keskerakonda üle võtta soovivad? On nad ehitanud kiriku? On nad suutnud luua oma ajalehe või televisiooni? Ei! Aga juhtida tahavad. Kas on nad esimees Savisaare errusaatmiseks erakonnakaaslaste käest luba küsinud? Pole kuulnud.

Kongressil püütakse saavutada võit piirkondades koostatud ühepoolsete nimekirjadega, kuhu Savisaare pooldajaid pole ligi lastud. Arvan, et umbes kolm neljandikku tänasest Keskerakonnast pooldab kindlalt Savisaart ja tema kurssi. Vaid umbes üks neljandik sooviks uue, parempoolse kursiga Keskerakonna ehk Reformierakonna nr. 2 loomist. Et siis saaks valitsusse!

Kust on võetud see valitsussemineku muinasjutt, kui viimase paari aasta jooksul pole Reformierakonna poolt kostnud vähimatki häält selle idee toetuseks? Äsja kordasid Rõivas ja Ansip kui ühest suust, et ka Keskerakonna esimehe väljavahetamine ei anna lootust Keskerakonna „parketikõlblikuks“ muutumisele. Et ideed ja valijaskond on ka pärast Savisaare mahamurdmist ikka endised. Et Keskerakond peaks oma olemuses muutuma teiseks.

Kui see nii on, siis milleks teha kongressi, mille ainsaks eesmärgiks on Savisaare poliitiline hukkamine? Kas see on keskmeestepartei valijate ootus ja lootus? Ma pole ühegi valija või erakonna lihtliikme käest seda kuulnud; käärib vaid partei eliidis. Minu poole pole pöördunud ükski keskerakondlane või meie valija ja soovitanud Savisaart välja vahetada. Milleks meile siis see kongress?

[esiletõste:] LENK: Mida on ette näidata neil, kes Edgar Savisaarelt Keskerakonda üle võtta soovivad? On nad ehitanud kiriku? On nad suutnud luua oma ajalehe või televisiooni? Ei! Aga juhtida tahavad.







HEIMAR LENK, Riigikogu liige, Keskerakond







Viimati muudetud: 10/19/16

Jaga

|