Kersti Kaljulaidi esimene prohmakas

ANDRES LAIAPEA, 19. October 2016

"Meie tugevus on see, et meie oleme väga otsekohesed. Meie ütleme selgelt, et meie suurim probleem ei ole kunagi majandus. Meie suurim probleem on alati julgeolek," teatas Kaljulaid reipalt.

Kahju, et uus riigipea alustas oma ametiaega sellise apsuga, sest majandus ja julgeolek on omavahel tihedalt seotud ning teineteist toetavad, mitte vastandlikud asjad. Ühe vastandamine teisele on fundamentaalne viga, sest tegelikult valitseb nende vahel sümbiootiline suhe: majanduseta ei saa olla julgeolekut ja julgeolekuta ei saa olla majandust.

Seda lihtsat tõde mõistis hästi näiteks USA president Franklin D. Roosevelt (FDR), kellele Kaljulaid oma kõnes viitas.

Kui meie president tsiteeris tema 1933. aasta kuulsat ütlust, mille kohaselt "ainus, mida karta, on hirm ise", siis siinkohal väärib tähelepanu ettekanne olukorrast riigis, mille FDR tegi Kongressile 1944. aasta jaanuaris, kui Teine Maailmasõda oli oma veriseimas faasis.

FDR märkis, et ilma julgeolekuta kodus ei saa olla püsivat rahu maailmas. Julgeolekut kodus seostas ta seejuures eelkõige just ameeriklaste majanduslike õiguste ja vabadustega.

FDR pidas vajalikuks kindlustada ameeriklastele õigus tulutoovale töökohale ja piisavale sissetulekule, mis annab võimaluse väärikaks eluks. Samuti leidis ta, et igal perel peab olema õigus korralikule eluasemele, vajalikule arstiabile ning kaitsele vanaduse, haiguste, õnnetuste ja töötusega kaasneva majandusliku viletsuse eest. Ka õigus heale haridusele oli üks neist asjust, mis tema silmis julgeolekut tagasid.

"Me oleme jõudnud selgele äratundmisele tõsiasjast, et tõeline isikuvabadus ei saa eksisteerida majandusliku julgeoleku ning iseseisvuseta," rõhutas USA president. "Näljased ja tööta inimesed on need, kellest tehakse diktatuure."

Roosevelti rolli ei saa hinnata Eesti Vabariigi seisukohalt positiivseks, sest osa tema poliitilisest pärandist moodustasid ka sobingud Teheranis ja Jaltas, millega Balti riigid jäeti NSV Liidu mõjusfääri. Kuid ameeriklaste julgeoleku kindlustamisel tegi ta ära suure töö, ning väga suure osa sellest tööst moodustas just majandusliku julgeoleku kindlustamine.

[fotoallkiri] LIHTNE TÕDE: F. D. Roosevelt (pildil) mõistis, et majandus ja julgeolek on omavahel tihedalt seotud. Kersti Kaljulaid ei mõista mitte.

Viimati muudetud: 10/19/16

