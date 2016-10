Kersti Sarapuu: Eesti vajab Keskerakonna programmi elluviimist

INDREK VEISERIK, 19. October 2016

Kuidas kavatsete ühendada oma ametis erinevad leerid ja tagasi tuua harmoonia Keskerakonna siseellu?

Ma arvan, et esimene asi, mida mõistma peame, on see, et Keskerakonnas ei eksisteeri mingeid põhimõttelisi leere. Me ajame kõik Keskerakonna asja. Täna ei ole ju küsimus erakonna programmis või põhimõtetes; ainuke vaidluskoht on erinevad arusaamad erakonna juhtimisstiilist ning erakonna esimehe positsioonist konkreetsemalt.

Olen lubanud erakonna volikogus, et asun esmalt ühendama meie erakonna piirkondi maal ja linnas. Meie ees on lihtne, kuid oluline valik: kas me suudame ja soovime Eesti arengus kaasa rääkida või jääme olulistest otsustest ka tulevatel aastatel kõrvale? Minu soov on, et Keskerakond oleks tugev igas Eestimaa omavalitsuses – vallas, külas ja linnas. Selleks vajame järjepidevat koostööd erakonna piirkondadega ja hästitöötavat volikogu.

Olen pikaaegne Keskerakonna liige ning tunnen meie erakonna inimesi. Ma usun, et kui inimestega tegelda ning nendega pidevalt suhelda, siis ei teki meil mingit lõhet. Loodan siiralt, et edaspidi lõppevad ära jutud sellest, kuidas keegi planeerib järgmistele valimistele vastu minna oma nimekirjaga või kuidas kedagi soovitakse välja visata. Minu hinnangul vajab Keskerakond iga inimest ja keegi meist pole üleliigne. Ma kavatsen selle eest ka edaspidi seista.

Millised on Teie peamised eesmärgid Keskerakonna volikogu esimehena? Mida kavatsete lähiajal ellu viia?

Nagu juba mainitud, siis saab minu peamiseks ülesandeks meie maapiirkondade tugevdamine. Kohalike valimisteni on jäänud kõigest üks aasta, ning konkurents Eesti poliitikas on ääretult tugev. Esile on tõusnud mitmed uued poliitilised jõud, mis tähendab, et peame varasemast kõvemini pingutama. Keskerakond on ennast aastatega tõestanud Tallinnas ja teistes suuremates keskustes. Kuid ma tunnen, et peame sama ühtselt ja jõuliselt töötama ka väiksemate linnade ning maapiirkondade hüvanguks. Minu eesmärk on teha aktiivset koostööd kõigi meie erakonna piirkondade ja osakondadega.

Ma näen Keskerakonna volikogu otsekui erakonna selgroogu, mis ühendab kõiki meie piirkondi ning aitab hoida erakonda õigel kursil. Selleks, et tagada volikogule adekvaatne ülevaade meie erakonnas toimuvast, asun korraldama regulaarseid kohtumisi maapiirkondades. Leian, et meie komisjonid peavad samuti aktiivsemaks muutuma.

Iseloomustage palun eelmist pikaaegset volikogu esimeest Kalev Kallot, tema tööd ja selle tähtsust.

Kalev Kallo on volikogu eesotsas olnud väga kindlakäeline ning teinud head tööd, ma tunnustan teda. Tema koha täitmine saab olema paras väljakutse, kuid olen selleks valmis. Ma jagan mitmeid Kalev Kallo väljahõigatud väärtusi, eesotsas asjaolu, et erakonda tuleb hoida ning edasi viia. Loodan Kalevi alustatut edasi viia ning muuta meie volikogu veelgi tugevamaks.

Milliseid teadmisi ja kogemusi olete saanud Keskerakonna omavalitsuskogu esimehena? Kuidas need aitavad paremini tegutseda nüüd volikogu esimehena?

Ma tean võrdlemisi täpselt, millises seisus on meie maapiirkonnad ning mida nad vajavad, et olukorda parandada. Lisaks tähendab omavalitsuskogu juhiks olemine seda, et tunnen meie piirkondade inimesi ning suhtlen nendega vabalt. See on väga tähtis. Liialt tihti juhtub, et erakondade tipp-poliitikud kaovad Toompea võimukoridoridesse ära ning ei suhtle enam piirkondadega, kust nad on valitud. Sellist trendi tuleb muuta.

Endise Paide linnapeana on mul olemas ka väga reaalne omavalitsuse juhtimise kogemus. Tunnen omavalitsuste valu, mida toob endaga kaasa KOV-i inimestest tühjaks jooksmine. Me ei saa siinkohal eraldada Keskerakonda ja Eestit. Samuti nagu meie piirkonnad vajavad tuge ja paremat juhtimist, on sama soov kogu Eestil. Olen veendunud, et meie riik vajab Keskerakonna programmi elluviimist, ning seda üle kogu Eestimaa.

Millises seisus on praegu Keskerakonna erinevad piirkonnad? Kas neile peaks rohkem aega ja raha panustama?

Olen kuulunud Keskerakonda 2002. aastast alates ning viimased 15 aastat juhtinud ka Järvamaa piirkonda. Tean, et piirkonnad vajavad senisest enam raha. Minu hinnangul ei saa meie referendid oma töö eest piisavat töötasu. Kui meie soov on, et ka piirkonnad võiksid julge südamega vastu minna kohalikele valimistele, vajavad nad erakonna büroolt senisest suuremat tuge.

Küsis INDREK VEISERIK

[fotoallkiri] Kersti Sarapuu koos eelmiste, tublit tööd teinud Keskerakonna volikogu aseesimeeste Siret Kotka (vasakul) ja Tarmo Tammega. Foto Facebook.

Viimati muudetud: 10/19/16

