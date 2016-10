Keskerakonna volikogu valis uued juhid

19. October 2016

Volikogu juhi kohale seati üles kaks kandidaati – Kersti Sarapuu ja Peeter Ernits. Sarapuu rõhutas oma hääletamise eelses pöördumises volinikele, et kavatseb asuda aktiivsele koostööle kõigi piirkondade ja osakondadega, korraldada regulaarseid kohtumisi maapiirkondades ja olla aktiivses suhtluses volikogu komisjonidega.

Erakorraline kongress tuleb 5. novembril

Tundub, et volinikele see valimislubadus meeldis, sest 106 häälega sai Sarapuu volikogu uueks juhiks valitud. Vastaskandidaat Peeter Ernits kogus 51 häält. Põhjalikumat usutlust Kersti Sarapuuga saab lugeda ka tänasest Kesknädalast. Volikogu aseesimeeste valimisel kandideerisid samuti riigikogulased Mihhail Korb ja Marika Tuus-Laul. Mihhail Korbi poolt andis hääle 100 volinikku ning Marika Tuus-Lauli toetas 50 volinikku.

Pärast 15. oktoobri istungit on Keskerakonna volikogu juhtkond vahetunud täies koosseisus. Senine volikogu esimees Kalev Kallo ning aseesimehed Tarmo Tamm ja Siret Kotka uueks perioodiks ametisse ei kandideerinud. Vastavalt Keskerakonna põhikirjale kestavad volikogu esimehe ja aseesimeeste volitused kaks aastat.

Teine kaalukas otsus, mis volikogus tehti, oli erakorralise kongressi kokkukutsumine Paides 5. novembril. Erakonna volikogu otsus edastatakse erakonna juhatusele kongressi esindusnormi kinnitamiseks ja erakorralise kongressi läbiviimise jaoks muude vajalike otsuste tegemiseks. Otsuse poolt hääletas 109 Keskerakonna volikogu liiget, vastu 29; erapooletuks jäi 5 volinikku.

Mailis Reps: Täitsime oma eesmärgid

Presidendikampaania käigust andis volinikele ülevaate Mailis Reps, kes rõhutas, et just Keskerakonna kampaania suunas presidendivalimiste debati välispoliitikast sisepoliitikasse. “Meie eesmärgiks enne valimisi oli tõsta haldusreform fookusesse ning sundida erakondasid rohkem kohalike omavalitsuste juhtidega suhtlema. See ka õnnestus,” rääkis Reps. “On sümboolne, et ETV suur presidendidebatt vaid päev enne valimisi nii laialdaselt sisepoliitikale keskendus. Me täitsime oma eesmärgi, sest omavalitsuste mured tõusid pilti.” Reps rõhutas, et presidendivalimised murdsid mitu senist müüti. “Esiteks näitas kampaania, et Keskerakond on üks tõsiseltvõetavamaid poliitilisi jõude Eestis. Ei ole saladus, et rahvas näeb just Keskerakonda selle jõuna, kes suudab murda Eestis valitseva poliitilise stagnatsiooni. Tegime kampaania raames ringi peale praktiliselt kogu Eestile, ning tagasiside põhjal julgen öelda, et meie positsioonid on jätkuvalt tugevad traditsioonilistes kantsides, kuid väga positiivsed sõnumid tulid ka Valgamaalt, Jõgevamaalt, Võrumaalt ja Saaremaalt. See annab meile väga hea eelduse kohalikeks valimisteks.” Reps tänas kõiki erakonnakaaslasi ja abilisi ning erakonna bürood presidendikampaanias tehtud töö eest.

Mure alarahastatud tervishoiu pärast

Istungil võeti vastu avaldus, milles väljendatakse sügavat muret krooniliselt alarahastatud tervishoiu pärast. See olukord on kestnud juba aastaid. Keskerakonna volikogu rõhutas oma avalduses, et arstiabi kättesaadavuse parandamiseks tuleb riigieelarvest leida lisaraha eelkõige selleks ajaks, mil jõutakse rahastamise struktuursed reformid läbi viia. Edasiseks tehti ettepanek suunata alkoholist ja tubakast laekuv aktsiis haigekassa tuludesse. Teiseks tuleb kindlasti ära jätta kahel aastal järjest planeeritud 0,5% sotsiaalmaksu langetamine, mis tooks haigekassasse 90 miljonit miinust.

Keskerakonna volikogu kinnitas, et ei nõustu rahandusminister Sven Sesteri ettepanekuga tõsta patsiendi omaosalust, sest see halvendaks eelkõige väiksema sissetulekuga inimeste ravivõimalusi.

[esiküljefotol] TÄIS TEOTAHET: Värsked volikogujuhid – aseesimehed Mihhail Korb ja Marika Tuus-Laul ning esimees Kersti Sarapuu. Nende volitused kestavad kaks aastat.

