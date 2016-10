Kostel Gerndorf: Keskerakond ei ole lõhki

19. October 2016

Ta kahetses, et Keskerakonna mõju ühiskonnale on jäänud oodatust väiksemaks. „Me lootsime, et Keskerakond osaleb võimu teostamisel palju aktiivsemalt. Osaleb valitsustes ja määrab Eesti arengut. Seda oleks võinud selle 25 aasta jooksul rohkem olla.“

Gerndorf tundis heameelt selle üle, et Keskerakond on kõige suurem erakond ja et on jäädud truuks oma programmile. „Meil on olnud igasuguseid probleeme organisatsiooni sees, aga meie programm, mis lähtub Rahvarinde ideaalidest, on jäänud paika,“ tõdes üks Rahvarinde asutajatest. Ta kinnitas, et Keskerakond ei ole lõhenenud. „Olen suure osa oma elust tegelenud organisatsiooniteooriaga. Isikutevahelised probleemid, mis on seotud kohaga organisatsiooni hierarhias, tekivad igas organisatsioonis. Seda enam vabatahtlikus organisatsioonis. Meilt on paljud läinud, aga õnneks veel rohkem on tuldud. Need probleemid tuleb erakonna sees lahendada. Ja lahendused on selleks ka olemas. Sest meil on demokraatlik organisatsioon, meil on oma põhikiri, meil on oma süsteem, kuidas täidetakse ametikohad,“ rõhutas Gerndorf.

„Nüüd on ees kongress. Esimehe valimine on täiesti normaalne. Valimistulemused määravad selle, kes jääb võimule. Valimistel on valitud ehk võitjad ja mittevalitud ehk need, kes kaotasid. Demokraatlikes organisatsioonides ja ühiskondades on kogu põhiprobleem selles, mis saab nendest, kes kaotasid, ehk opositsioonist.“ ütles Gerndorf. Tema sõnul on suhtumine, et võitja võtab kõik, vale. „Loodan, et pärast seda kongressi õnnestub erakonnas opositsiooni probleem lahendada niimoodi, et need, kes ei osutu valituks, saavad organisatsioonis väärilise koha, võivad edukalt töötada,“ rõhutas Gerndorf.

