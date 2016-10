Jüri Ratas kandideerib Keskerakonna esimehe kohale

12. October 2016

„Kakskümmend viis aastat tagasi Rahvarindest võrsunud Keskerakond on tulnud Eesti poliitikasse, et jääda. Solidaarsus, iga inimese eest seismine ja ühiskonna liitmine on Keskerakonna alusväärtused, mida vajab kogu Eesti,“ lausus Jüri Ratas. „Kandideerin Keskerakonna esimehe kohale, et tuua põhimõttelisi muutusi Eesti poliitikasse. Soovin anda oma panuse Keskerakonna programmi elluviimiseks riigi tasandil ja kohalikes omavalitsustes.“

„Eesti poliitikas on toimunud tõsine murdepunkt. Presidendivalimised näitasid selgelt, et peaministrierakonnal ei õnnestu enam igas küsimuses oma tahtmist läbi suruda. Eesti rahvas ootab ja väärib vajalikke muutusi ka laiemal poliitilisel tasandil. Olen kindel, et Keskerakond suudab Jüri Ratase juhtimisel Eesti poliitikas jõulisemalt kaasa rääkida ning paremini oma valijate huvide eest seista,“ selgitas Kadri Simson.

„Soovime lõpetada jutud erinevatest leeridest ja konkureerivatest meeskondadest. Keskerakonnas ei ole „omasid“ ja „võõraid“ ning kohe kindlasti pole meie erakonnas üleliigseid inimesi. Meie soov ja eesmärk on minna edasi ühtse Keskerakonna koondisega, kuhu on oodatud kõik, kes soovivad panustada erakonna ja Eestimaa tulevikku,“ rõhutasid Kadri Simson ja Jüri Ratas.

Pressikonverentsi on võimalik järele vaadata Jüri Ratase Facebooki lehel https://www.facebook.com/ratasjuri/

Viimati muudetud: 10/12/16

Jaga

|