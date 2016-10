Tallinnas toimub rahvusvaheline muinsuskaitsekonverents

12. October 2016

Tänavu on kahe olulise muinsuskaitselise regulatsiooni kehtestamise juubeliaasta. 350 aastat tagasi, 1666. aastal kinnitas Rootsi kuningas Karl XI muinsuskaitse seaduse ja 50 aastat tagasi, 1966. aastal kehtestati Tallinna vanalinna kaitsetsoon.

Rootsi kuninga seaduse rakendamisest Eestis on vähe teada, küll aga on see alus muinsuskaitse korraldusele Põhjamaades. Tallinna vanalinna muinsuskaitseala on aga käega katsutav tähis Eesti muinsuskaitse korralduses ja väärtushinnangute kujunemises.

Konverentsi avab Tallinna linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aas. Konverentsil osalevad muinsuskaitsespetsialistid kogu maailmast, lisaks Euroopa riikidele on esindatud ka Jaapan, Singapur, USA ja Argentina.

Kaaluka osalejaskonnaga ingliskeelse konverentsi korraldavad ICOMOS Eesti ja rahvusvaheline muinsuskaitse seadusandluse, administreerimise ja rahastamise teaduskomitee ICLAFI koos Põhja- ja Baltimaade ICOMIOS-idega. ICOMOS on 1965. aastal loodud rahvusvaheline muinsuskaitse eksperte ühendav organisatsioon.

Konverentsi korraldamist toetavad Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Muinsuskaitseamet, Kultuuriministeerium, Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Eesti Kunstiakadeemia.

