Laske Edgaril tegutseda!

HEIKI VEIDEBAUM, 12. October 2016

Esiteks, Keskerakond on alati seisnud nõrgemate ja kaitsetumate eest. Seda pole suutnud teha ükski teine erakond; isegi sotsiaaldemokraadid on meil seda ainult nime poolest. Kardan, et Edgar Savisaare üle parda heitmisega visatakse Keskerakonna väärtustest välja kõik see, mis temast on rahva hulgas nii hinnatud erakonna teinud. Jah, riigis ei lasta Keskerakonda võimule, sest kõik teised Eesti poliitikud kardavad paaniliselt Edgar Savisaart. Nad teavad, et tema on neist tugevam ja teeb otsuseid, mis on rahva huvides, mitte kitsa rahameeste kildkonna huvides, keda esindavad kõik teised Eesti erakonnad.

Vaadakem Tallinna, kus Edgar Savisaare Keskerakond on võimul olnud aastaid. Paremini ja targemini korraldatud omavalitsust meil pole. Rahvas on rahul ja kiidab Tallinna elu. Igal aastal lisandub Tallinna elanikkonnale ühe väikese Eesti linna jagu rahvast. Niisugune elu võiks olla kogu Eestis, kui seda juhiks Edgar Savisaare partei.

Sellepärast ütlen kõigile erakonnakaaslastele meie erakonna 25. sünnipäeval: Laske Edgaril tegutseda! Ärge tõtake meie erakonna asju kohe kogu maailma ette tirima, vaid püüdke need ikka omade vahel ära klattida. Kes seda teha ei taha, hoopis see peaks erakonnast lahkuma ja kõrvale astuma. Igatahes ei pea see kõrvaleastuja olema Eesti poliitika suurmees, kes on taganud pealinnas hea elu ning eri rahvuste vahel valitseva kodurahu.

Ja kui Edgar ükskord peaks väsima, siis kuulakem, keda tema ise soovitab enda töö jätkajaks!

