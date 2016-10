Veerandsada aastat Keskerakonda!

PEETER RAHNEL, 12. October 2016

Ja siis loen eelmisest Kesknädalast Arvo Jaaksoni kirjatükki, mille pealkiri räägib võimu ülevõtmisest Keskerakonnas ja Jaaksoni sügavast kahtlusest selles, kuna “eestlane ei tule kergesti avalikult tänavatele“. Järgneb dotseeriv: “Kulla noored, kui leiate, et aeg läheb, aga suured teod on tegemata (seisavad Suure Savisaare taga), tehke siis uus oma erakond, ärge võtke jõuga üle teiste valmistehtut. Mis õigusega? Kõik vana hääbub ükskord nagunii.“ Siin pean Jaaksonile küll meelde tuletama, et „Suur Savisaar“ ei ole üksi Keskerakonda loonud. Minuealised mäletavad koolisõpitut, et „mõtleme partei, ütleme……; mõtleme ….., ütleme partei“. Kuid suhtudes samaväärselt Keskerakonda, madaldab Jaakson nii erakonda kui ka erakonna kauaaegset esimeest. Edasi: „Ja üleüldse, me ei tea, milleks te oma võimu tahate kasutada. Kas ikka ainult omakasu pärast?“

Hea Arvo, erakonnaliikmed tahavad võimu ikka ja ainult erakonna programmiliste seisukohtade elluviimiseks, Eesti inimeste hüvanguks. Ja seda saab teha, olles ikka valitsuses. Mõtleme kas või ainult tasuta koolilõunate tagamisele või raudtee tagasiostmisele. Ma ei usu, et erakonna liikmed, sh sina (sinu väljend) on „ainult koort riisunud Suure Savisaare tagant“. Minu meeleston Keskerakonnas ühiselt seistud programmiliste seisukohtade ja nende elluviimise eest nii riigi tasandil kui ka kõigis omavalitsustes üle Eesti.

P.S. Pühapäevahommikuses ETV jutusaates Anuga ütles Keskerakonna esimees, et Reformierakonna juhitavasse valitsusse ei tohi Keskerakond minna, kuna seal muututakse Reformierakonna puudliks. Minu mäletamist mööda on Keskerakond olnud viimase viieteist aasta jooksul valitsuses kaks korda just tema juhtimisel ja just Reformierakonna valitsuses. Seekord on meil võimalus tõesti teha teisiti!

Tegusaid aastaid ja mõistlikku meelt! Elagu Keskerakond, elagu Eesti!







Eesti Keskerakonna asutajaliige

PEETER RAHNEL,

Abja vallavanem

09.10.2016

