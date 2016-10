Nüüd siis veel üks absoluutne "aumees" Eesti poliitikas!

VELLO TUSTI, 12. October 2016

siis nüüd, aasta hiljem kinnitab seesama noormees valitsuse üksmeelset seisukohta antud küsimuses kommenteerides, et "vabanenud koht on vaja täita ning tulime siinkohal partneritele vastu" (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsus-kinnitas-juhan-partsi-kontrollikoja-liikmeks?id=75864517).

Nii et piisas vaid aastast murdmaks noore paljulubava poliitiku selgroogu ning panna ta oma absoluutse väitena esitatud sõnu sööma, ja mul on, ausalt öeldes, üsna raske aru saada neist valijatest, olgu siis erakondade sisestel või välistel valimistel, kes ehk oma lapsemeelsuses siiralt usuvadki, et selline põlvkonnavahetus meie riigile või rahvale kuidagi kasuks tuleb, ja kõiki neid tegelikult lennuvõimetuid broilereid vaid sisutühjade lubaduste ja meelituste peale pimesi toetavad.

