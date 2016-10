Keskerakonna programm viiakse kindlasti ellu

TOOMAS PAUR, 12. October 2016

Need on eesmärgid ja arusaamad, mis on keskerakondlastel südames ja millest keskpartei aktiivsed liikmed oma igapäevases tegevuses juhinduvad. Need on üllad põhimõtted, mis on kallid kõigile Keskerakonna poliitikutele ja mida maha ei müüda. Need on lähtekohad, mis on tähtsamad, kui isikutevahelised arusaamatused ja omavahelised tülid.

Keskerakonnas peetakse lahinguid – vähemalt selline mulje on ajakirjanduse vahendusel ühiskonnale meie koduparteist jäetud. Kas toimuvat tuleks pidada lahinguteks, aktiviseerunud sisedemokraatiaks või millekski muuks, on pigem hindaja südametunnistuse ja vaatenurga küsimus. Oluline on aga mõista, et omavahelisi erimeelsusi arutavad keskparteilased on kõik Keskerakonna liikmed, neid ühendab Keskerakonna missioon meie ühiskonnas ja nad on kõik nii sõnades kui ka tegudes Keskerakonna eesmärkide teenistuses.

Mitte keegi Keskerakonna sisevõitlejatest pole ju deklareerinud, et nad ei toeta Keskerakonna programmi, ei juhindu meie senise poliitika tõekspidamistest, pole motiveeritud meie valijate eest seisma, ei allu oma tegevuse korraldamisel erakonna põhikirjas sätestatud põhimõtetele või muul viisil ei toeta Keskerakonna üldiseid põhimõtteid võitluses ühiskondliku õigluse eest. Keskerakonna poliitikud võivad meie organisatsiooni sees küll konstruktiivse kriitikaga esineda, kuid väljaspoole vaatavad kõik ühise meeskonnana ja võitlevad kõhklematult ühises rivis.

Keskerakonna programm kehtib ja seda viiakse ellu. Erakonna aktiivsed liikmed teevad maksimumi selleks, et partei programmilised põhimõtted saaksid meie ühiskonnas lõpuks reaalsuseks ja ühel päeval saabuks hetk, kui praegune Eestis vaesust külvav röövkapitalistlik vabamajandus oma väljateenitud lõpuni jõuab.

Kui keegi Keskerakonna poliitikutest oleks väitnud või muul viisil mõista andnud, et tema Keskerakonna programmist ei lähtu ja soovib ellu viia mingit muud liiki poliitikat või et tema arusaamad ei kattu Keskerakonna põhimõtetega, siis tõenäoliselt oleks ta juba Keskerakonnast välja astunud. Liitunud mõne teise poliitilise jõuga, kus tema väärtused ja tegemised oleksid kooskõlas sealses organisatsioonis kehtivate poliitiliste arusaamadega.

Selles mõttes on viimasel ajal aktiviseerunud erakonnasisesest konkurentsist isegi ehk kasu olnud. Teravate kriitikanoolte all mõeldakse sageli enda sügavas sisemuses kindlasti läbi, kas kriitikas võiks terake tõtt olla, kas ma ikka olen selline nagu soovin, kas ma ehk saaksin kuidagi parem olla. Kõik see viib aga selleni, et inimesed võtavad parteitööd hoolikamalt ja panustavad sellesse rohkem, olgugi et see täiendav hoolsus võib tulla pelgalt sellest, et kriitikutele ennast paremast küljest näidata. Seega pole halba ilma heata.

Oluline on mõista, et täna käib erakonnas võitlus inimeste vahel, konkurents selles, kes on parem poliitik, aga mitte ei leia aset mingisugune erakonda õõnestav tegevus. Keegi ei takista erakonna tegevust ega tööta vastu meie poliitiliste eesmärkide realiseerimisele. Sisekonkurents võtab tõepoolest küll ära natuke võhma, mida võiks kasutada vaenlase materdamisel, kuid samas jällegi puhastab meie toimimismehhanisme.

Praegune olukord erakonnas mõneti justkui sarnaneb sügistormile järgneva suurpuhastusega. Kui ei oleks sügistormi, ei oleks vaja kõrvaldada tormi tagajärgi. Peale tormi tuleb aga laialipillutud sodi ja lõhutud asjad kokku korjata ning muu hulgas saab tavaliselt ka üldine puhastus tehtud. Tulemus on parem, kui enne tormi. Täpselt sama on meie erakonnaga – ägenenud sisekonkurents toob kaasa energiakulu ja emotsioonid, kuid selle käigus vaadatakse ka organisatsiooni toimimine üldiselt üle. Pärast töötab erakond õlitatumalt, kui enne võimuvõitlust.

Ja mis peamine, kõik Keskerakonna poliitikud austavad meie partei põhikirja. Arutatakse selle muutmise vajaduse üle, diskuteeritakse uute toimimispõhimõtete üle, kuid kehtivast reeglistikust peetakse kinni.

Seega jutud sellest, et Keskerakond läheb lõhki, ei vasta tõele. Keskerakonna programm viiakse kindlasti ellu ja Eesti saab just tänu meie parteile uue hingamise.

[fototekst]

KUNSTLIKULT LOODUD VASTASSEIS: Omavahelisi erimeelsusi arutavad keskparteilased on kõik Keskerakonna liikmed. Neid ühendab Keskerakonna missioon meie ühiskonnas ja nad on kõik nii sõnades kui ka tegudes Keskerakonna eesmärkide teenistuses. Tõmmis ajalehest Pealinn.

TOOMAS PAUR,

Keskerakonna arendusjuht

