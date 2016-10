Savisaar: noored ei ole veel päris küpsed

Kn, 12. October 2016

Savisaar rõhutas, et tal ei ole olnud kergeid kongresse, ning meenutas Ratase ja Simsoni kandideerimist. Lisaks pakkus ta, et erakonna esimehe kohale võib pretendeerida hoopis Mailis Reps. "Mina näiteks pole asendamatu, aga kindlasti ma ei kavatse sellest loobuda, kui teised arvavad, et nemad on rohkem asendamatud kui mina.”

Keskerakonna lõhenemisest ning inimeste võimalikust lahkumisest rääkides ei soovitanud Savisaar neid asju väga tõsiselt võtta. “Mina usun, et Keskerakonnaga on alati olnud niimoodi, et ükski koht ei jää tühjaks. Kui mõned marsivad minema või tahavad parteid ümber teha, siis tuleb mõelda sellele, mida ülejäänud tahavad. Ja uskuge mind, neid inimesi, kes tühjad kohad täidavad, leidub meil alati.”

10. oktoobril ajalehes Pealinn ilmunud intervjuus nentis Edgar Savisaar, et tema taandumist ootavad erakonnakaaslased tahavad erakorralist kongressi, sest kardavad, et ta oleks 2017. aasta korralise kongressi jaoks liiga tugev. “Eks nad kibelevad ja kartsid, et ma saan kongressi ajaks liiga tugevaks. Teiseks, nad tahavad hirmsasti Rõivasega kokku leppida, aga öeldi, et saate kokku leppida heal juhul siis, kui olete ise Keskerakonnas võimul. Eks nad püüavad seda nõudmist täna rahuldada. Ega minagi ei saa sellest aru, miks kongressi on vaja just praegu teha. Aga üks minu asetäitja tõstis selle küsimuse üles, ja ma leidsin, et kui nad seda nii väga nõuavad, mis seal siis ikka,” ütles Savisaar.

Keskerakonna esimees leidis, et erakonna esimehe kohta ihkajatel ei ole ideid, ja nad ei oska neid ka ellu viia. “Nad oskavad maha võtta või maha kangutada. Mina tegelen aga täna sellise asjaga nagu kodanikupalk, mida katsetatakse Soomes ja ka mujal riikides. Ma mõtlen, kuidas pärast suuri valimisi seda Eestis rakendada. Samuti maksupoliitikas tuleb minna rohkem Läti teed ja muutuda ettevõtjasõbralikumaks. Samamoodi kavandavad nad astmelist tulumaksu. Mul on palju ideid, mida ellu viia. Nemad ei viitsi, neile tundub, et on vaja Reformiga sõber olla,” ütles Savisaar.

Uue presidendi Kersti Kaljulaidi osas pidas Edgar Savisaar vajalikuks oodata, millised on tema sammud selles ametis. “Ma ootaks ära, mida ta tegema hakkab. Kindlasti on ta parem kui see Jüri Luik. Tegelikult käib selle presidendivalimiste käigus võitlus poliitikute ja bürokraatide vahel, et kes peale jääb. Sellel tüdrukul on šanssi mõlemaks.”

Oma kriminaalasja kohta ütles Savisaar nii ERR-ile kui ka Pealinnale, et usub, et temaga läheb samamoodi, nagu Raimond Kaljulaidiga, kelle suhtes kriminaalasi lõpetati. Kn

