Eesti vajab tugevat Keskerakonda

KERSTI SARAPUU, 12. October 2016

Olen seisukohal, et Keskerakond seisab oluliste muutuste veerel. Meie ees on lihtne, kuid oluline valik: kas suudame ja soovime Eesti arengus kaasa rääkida või jääme olulistest otsustest ka tulevatel aastatel kõrvale? Pole saladus, et Keskerakond on küll pealinna kontekstis täielik staarmängija, kuid maapiirkonnad on unustatud vaeslapse rolli, ning ka riigitasemel oleme jäänud juba aastaid täiesti kõrvale. Kuid meie võimuses on seda kõike muuta.

Pead liiva alla peita ei tohi

Keskerakond on viimasel ajal meedia huvi all püsinud seoses probleemidega erakonna juhtimise tasandil. Usalduskriis ja läbipaistmatud rahaasjad päädisid senise peasekretäri Oudekki Loone ametist taandamisega, ning ma loodan siiralt, et nüüd lähevad meie rahaasjad selgemaks. Juhatuse liikmete eest ei tohi kunagi probleeme varjata, pead lihtsalt liiva alla peita. Keskerakonna enam kui 14 000 liiget väärivad austust ning selgust erakonna juhtimises.

Pidevalt Keskerakonna piirkondadega suheldes näen, et inimesed ootavad ja toetavad muutusi ning loodavad, et just meie erakond on võimeline pakkuma teistsugust poliitikat – tõsist alternatiivi tänasele paigalseisule. Selleks aga peame tegutsema senisest aktiivsemalt ja jõulisemalt, samuti ka läbipaistvamalt. Erakonna igal institutsioonil on siinkohal oma väga selge roll, olgu selleks siis erakonna esimees, fraktsioon Riigikogus või erakonna volikogu.

Keskerakond vajab muutusi. Olen veendunud, et siinkohal tuleb meil kõigil panustada. Seetõttu olen otsustanud vastu võtta mitmete erakonnakaaslaste pakkumise kandideerida Keskerakonna volikogu esimeheks. Soovin elavdada ja tõhustada volikogu tööd, tugevdada kogu meie erakonda. Olen veendunud, et erakonna volikogul on väga oluline roll Keskerakonna poliitika ja juhtimiskultuuri kujundamisel.

Keskerakonna volikogu roll on pakkuda erakonnale ja laiemalt kogu Eesti riigile poliitilisi lahendusi. Volikogu peab kujunema tõsiseks koostööpartneriks, mis aitab Eesti arengut õiges suunas juhtida. Valitsusse minekuks peab just volikogu otsustama meie peamised eesmärgid ning põhimõtted koalitsioonilepingu sõlmimisel.

Keskerakond on end tõestanud tugeva parteina

Kohalike valimisteni on jäänud kõigest üks aasta, ning konkurents Eesti poliitikas on väga tugev. Esile on tõusnud mitmed uued poliitilised jõud ja ka parlamendis on esindatud kuus erakonda varasema nelja asemel. Keskerakond on ennast tõestanud Tallinnas ja teistes suuremates keskustes. Peame sama ühtselt ja jõuliselt töötama ka väiksemate linnade, samuti maapiirkondade hüvanguks.

Kui erakonnakaaslased usaldavad mulle Keskerakonna volikogu esimehe väga vastutusrikka positsiooni, siis luban, et asun aktiivselt tegema koostööd meie erakonna kõigi piirkondade ja osakondadega. Ainult nii saame ühiselt tugeva seljataguse ning võime kindlustundega vastu minna kohalikele valimistele. Kohtumistel piirkondade esindajatega kuuleb varasemast enam muret, et erakonna juhtfiguurid ei suhtle nendega piisavalt. Niisugune olukord peab muutuma. Keskerakonna omavalitsuskogu juhina näen, et erakonna kohustus on toetada oma piirkondade arengut ja tegevust.

Opositsioonis olles ei saa muutusi ellu viia

Keskerakonna volikogu koosneb teadupärast kõigi maakondade esindajatest. Volikogu on justkui erakonna selgroog, mis ühendab kõiki meie piirkondi ning aitab hoida erakonda õigel kursil. Selleks et tagada volikogule adekvaatne ülevaade meie erakonnas toimuvast, korraldaksin regulaarseid kohtumisi maapiirkondades ja oleksin aktiivses suhtluses meie volikogu komisjonidega.

Teen igapäevaselt tööd Riigikogus ning näen, et meie fraktsioon on parlamendi aktiivseim. Algatame pidevalt seadusemuudatusi, mis kannavad Keskerakonna väärtusi ning teeksid inimeste elu paremaks. Paraku on opositsioonis olles raske Eestis põhimõttelisi muutusi ellu viia. Oma eesmärkide saavutamiseks vajame ühtset ja tugevat erakonda ning seetõttu soovin olla Keskerakonna uuendamise ja tugevdamise juures.

Kandideerin volikogu esimeheks, sest hoolin erakonnast ja soovin panustada oma kogemusi ning teadmisi Keskerakonna hüvanguks. Eesti südamest Paidest pärit poliitikuna tean ja tunnen hästi Eestimaa inimeste muresid ja väljakutseid. Olen veendunud, et just meie kohustus on pakkuda selgeid ja toimivaid alternatiive tänase valitsuskoalitsiooni poliitikale nii riigis kui ka kohalikul tasandil. Eesootav nädalavahetus annab meile suurepärase võimaluse astuda järjekordne vajalik samm mööda muudatuste teed.

Hea erakonnakaaslane, loodan siiralt, et ka Sina näed vajadust muutuste järele, ning palun Sinu toetust volikogu esimehe valimistel.

[esiletõste:] Keskerakond on ennast tõestanud Tallinnas ja teistes suuremates keskustes. Peame sama ühtselt ja jõuliselt töötama ka väiksemate linnade, samuti maapiirkondade hüvanguks.

[pildiallkiri] VÕIMAS BRÄND: Vaatamata keerulistele aegadele on Keskerakond jäänud alati ühtseks. Välistele rünnakutele pole allutud ja partei populaarsus pole langenud ka kümnete aastate möödudes. Arhiivfoto.

KERSTI SARAPUU,

Riigikogu liige, Keskerakonna volikogu esimehe kandidaat

Viimati muudetud: 10/12/16

Jaga

|