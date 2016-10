Hiina ja IMF tahavad panganduses läbi viia enneolematuid uuendusi

INDREK VEISERIK, 12. October 2016

Kolm mahavaikitud uudist

1. oktoobril toimus midagi tähelepanuväärset. Hiina Rahvavabariigi iseseisvuspäeval lisas nimelt Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) Hiina jüaani ehk renminbi IMF-i viie reservvaluuta hulka. Teised reservvaluutad on USA dollar, Jaapani jeen, Briti nael ja Euroopa ühisraha euro. Viimati lisandus IMF-i valuutakorvi euro 1999. aastal.

Hiina korraldas IMF-i eriõiguste reservi (SDR* – Special Drawing Rights) valuutakorviga liitumiseks pikaajalise kampaania. SDR on virtuaalne valuuta, mida IMF saab kasutada erakorralisteks laenudeks ning IMF-i liikmesriigid kriisiajal oma reservide toestamiseks.

See tähendab, et keskpankurid üle maailma hoiavad nüüd 10,92% oma rahavarudest jüaanides. Seega üle 1 triljoni dollari väärtuses jüaane hoitakse praegu maailma keskpankades. Samuti hakatakse üha rohkem investeeringuid maailmas tegema jüaanides, mitte reservvaluutaks olevates dollarites.

Teine tähelepanuväärne mahavaikitud uudis tuli tänavu suvel, kui 23. ja 24. juulil toimus Hiinas Chengdus G20 kohtumine. Kui peavoolumeedia kirjutas peamiselt sellest, millises meeleolus toimusid Vladimir Putini ja Barack Obama kokkupuuted, siis tegelikult langetati Hiinas tähtis otsus. Nagu portaal theepochtimes.com kirjutas, oli ainus reaalne resultaat, mis G20 kohtumisel saadi, see, et maailma finantseliit kavatseb IMF-i SDR-valuuta muuta maailma reservvaluutaks. "G20 kommunikees toetatakse võimaluste otsimise jätkamist, et mil moel saaks suurendada SDR-i kasutusulatust ja ühtlasi tervitatakse jüaani liitumist SDR-i resevvaluutaga," kirjutas Hiina suurim leht The People`s Daily.

Kolmas oluline mahamagatud uudis oli aga see, et eelmise aasta augustis asus Maailmapanga alluvusse kuuluv Rahvusvaheline Rekonstrueerimis- ja Arengupank müüma 3 miljardi dollari väärtuses SDR nomineeritud võlakirju. Ja seda ei milleski muus kui Hiina jüaanides! Viimati juhtus midagi seesugust 35 aastat tagasi. Milleks seda oli tarvis teha just nüüd?

Hiina plaanid

"2009. aasta kriisist alates pole Hiina eesmärgiks olnud mitte jüaani asendada dollariga, vaid dollar asendada maailmas SDR reservvaluutaga," kirjutas portaal thecorbettreport.com.

Ka endine IMF-i SDR-divisjoni juht dr. Warren Coats on ajakirjanduses öelnud, et Hiina teeb praegu meeleheitlikke jõupingutusi, et USA dollar troonilt tõugata. "Eesmärk asendada dollar ja euro ning teised rahvusvaluutad SDR-iga on Hiina suurim eesmärk," on Coats öelnud.

Portaalis thecorbettreport.com tuuakse välja, et 2009. aasta märtsis, kui maailm alles toibus globaalsest finantskriisist, kirjutas Hiina keskpanga juht Zhou Xiaochuan oma artiklis "Reformige maailmamajandussüsteem" sellest, et USA dollari kui maailma reservvaluuta valitsemise aeg on möödas ja kõige mõistlikum oleks finantsjuhtimine maailmas anda täielikult IMF-i kätte. Xiaochuan sõnas 2009. aastal, et just SDR täidab kõige paremini maailma „supersuveräänse“ reservvaluuta rolli.

Ennustused rahatust maailmast täitumas?

Seega tuleks lugejatel SDR-reservvaluuta kohta käivatel vähestel uudistel edaspidi silm peal hoida. Tasub vaadata kasvõi seda, kuidas Hiina ja Venemaa ehitavad praegu rahvusvahelise arveldussüsteemi SWIFT kõrvale oma sõltumatut süsteemi. Hiinlased ja venelased teavad midagi, mida meie ei tea, ja valmistuvad praegu aktiivselt eelolevateks suurteks muudatusteks maailmapanganduses.

Kui maailma finantseliit tahab muuta SDR reservvaluuta ülemaailmse tähtsusega rahaühikuks, läheb täide paljude ennustus sellest, et tulevikus saavad ühiskonnad elama ja arveldama rahatus maailmas. Muudatused maailma panganduses tulevad, see on kindel. Kuid kas ilma paanika ja krahhideta, seda näitab aeg.

* SDR on Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühik, mis loodi 1969. aastal eesmärgiga tekitada kunstlik reservvaluuta, mida riigid saaksid kasutada ka omavahelistes arveldustes (et valuutareservid Bretton Woodsi süsteemi tingimustes ei sõltuks ainult kulla tootmise ja USA dollarite mahust, mis oleks hakanud takistama väliskaubanduse arengut). SDR väljendab iga liikmesriigi kvooti ehk sissemakse suurust fondi kapitali. Kvoodist sõltub liikmesriigi hääleõigus ja fondi finantsressursside kasutamise ulatus kriisi korral. Eesti kvoot on 93,9 miljonit SDR-i ehk ligikaudu 111,2 miljonit eurot. Eestil on 1676 häält ehk 0,07% kõikidest häältest. Allikas: Eesti Panga kodulehekülg

INDREK VEISERIK

Viimati muudetud: 10/12/16

