Jevgeni Ossinovski ja sotsid on pehmed kui plastiliin

12. October 2016

Ometi 10. oktoobril peetud erakorralisel, telefoni teel peetud valitsuse istungil otsustati, et Euroopa Kontrollikoja Eesti esindaja kandidaat on Juhan Parts.

Tegemist oli tõenäoliselt tagatoa-kokkuleppega, mis tehti seoses Kersti Kaljulaidi presidendiks määramisega eelmisel nädalal Riigikogus.

“Sotsiaaldemokraatide ega minu enda arvamus Juhan Partsist ei ole ajaga muutunud. Muutunud on olukord. Valides Kersti Kaljulaidi presidendiks, teadsime, et peame seejärel kiiresti leidma ka Kontrollikoja liikme. Alates tänasest on küsimuse all Eesti Vabariigi rahvusvaheline usaldusväärsus. Et Reformierakonna ja IRL-i ühisliit selles küsimuses on murdmatu, otsustasime sel korral astuda sammu tagasi, et Eesti saaks minna edasi,” ütles Ossinovski. Aga selle otsusega minetasid Ossinovski ja sotsid omaenda usaldusväärsuse valijate silmis lõplikult!

Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kadri Simsoni sõnul ei saa Eesti esindajaks institutsioonis, mis on loodud reeglite kontrollimiseks, olla inimene, kes pole oma ministriaja jooksul reegleid täitnud ega neid ka kontrollida suutnud. „Eestis on mitmeid sobivaid inimesi antud positsioonile, kuid Juhan Parts ei ole üks neist.“

„Aasta aega tagasi lubasime, et Partsi lähetamine Kontrollikotta toob kaasa peaministri umbusaldamise. Oleme ausad, põhjuseid peaministri umbusaldamiseks leiab veel mitmeid, eesotsas parvlaevatehingutega, millest võib välja kooruda Eesti lähiajaloo suurimaid korruptsioonijuhtumeid. Kavatsen lähipäevil konsulteerida ka EKRE ja Vabaerakonna fraktsioonide juhtidega, et ühiselt peaminister Taavi Rõivasele umbusaldust avaldada,“ lõpetas Simson.

Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Martin Helme nimetas toimunut tüüpiliseks kartellierakondlikuks poliittehnoloogiliseks farsiks. “See on ilmselgelt poliitika, millele Konservatiivne Rahvaerakond kui ausat ja läbipaistvat joont ajav erakond ei saa oma heakskiitu anda. Parts on meie arvates ebaõige ja halb valik pärast oma korduvaid äpardusi majandusministrina.”

Ka Vabaerakonna esimees Andres Herkel mõistis hukka valitsuse otsuse saata Juhan Parts presidendiks valitud Kersti Kaljulaidi asemel Euroopa Kontrollikotta ning peab seda inetuks sammuks nii uue presidendi kui ka Eesti avalikkuse suhtes.

Viimati muudetud: 10/12/16

Jaga

|