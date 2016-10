Jaanus Karilaid: Edgar Savisaarega hirmutamine ei pruugi Reformierakonnal enam läbi minna

Karilaid ennustab, et peaminister Taavi Rõivase valitsus kukub juba enne jõule ja kukutajaks pole 5. novembril toimuv Keskerakonna kongress, vaid valitsusel lahendamata jäänud probleemid ning pea liiva alla peitmine parvlaevahanke korruptsioonis.

“Tuletan meelde, et just Andrus Ansip oli see, kes hiljuti solvunult ründas Riigikontrolli auditit Estonian Airi kohta, millest tuli välja, et valitsus on riigiettevõtet toetanud Euroopa Liidu reeglite vastaselt peaaegu 85 miljoni euroga ning et see kulu oleks olnud välditav, kui valitsus järginuks riigivaraseaduse põhimõtteid,“ ütles Karilaid. “Ka Taavi Rõivase meeleheide on mõistetav, sest kui ühe praamihanke korraldamine suursaarte ja mandri vahel läheb 10 aasta jooksul maksma üle 200 miljoni euro ning seda saadab Eesti ajaloo suurim korruptsiooniafäär, siis on põhjust muretseda küll opositsiooni juhtiva jõu elavnemise pärast,” nentis Keskerakonna aseesimees.

Karilaid tõi välja, et Haigekassa ja tervishoiu rahastamine oli kriisis juba siis, kui Taavi Rõivas oli sotsiaalminister. „Peaminister on kutsunud enda büroo juurde majandusgrupi, kes peaks kohe nüüd tulema meie ette oma aasta töövilju tutvustama, kuidas panna majandus tööle. Milline tuimus! Majandus kiratseb aastaid, üks erakond on 18 aastat järjepanu võimul ja nad kasutavad võimu selleks, et probleeme aastaid kaardistada, siis aastake tutvustada, siis vaielda oma partneritega kuni järgmiste valimisteni. Pole ju peaministrit!“ tunnistas Karilaid.

„Puudulikust õhutõrjest, merekaitsest, olematust kodanikukaitsest kriisiajal on räägitud samuti aastaid. Maksimum, mida Taavi Rõivas tegi, oli „rakkerühm” valitsuse juures – jälle aja ja ruumi võtmine,“ arvas Karilaid. Tema sõnul peab Reformierakond hülgama Eesti rahvast hukkava äärmusideoloogia, mille kohaselt suurem osa inimesi on väärt vaid miinimumpalka, ning tervishoidu ja haridust näljutava ja rikkaid nuumava maksupoliitika.

