Ida-Virumaast, riigisaladuse lekkimisest ja 101 lambast

FB, 05. October 2016

Kurat, nemad võtavad selliseid halbu otsuseid vastu ja siis, kui kusagilt miski väga viltu kisub, siis on esimene reaktsioon pea jaanalinnu kombel liiva alla peita. Selle üle, et dokument lekkis, ja ka selle üle, kas olukord ka päriselt selline paistab, ma ei spekuleeri, kuna tegelikult see pole esimene kord, kus mingi riigisaladuse kvalifikatsiooni saanud dokument lekib ajakirjandusse. Isegi üks kaitseminister kunagi oskas oma tööläpaka lasta ära varastada või suutis kuhugi kaotada.

Kuidas tulid lagedale elamisloaskandaaliga seotud asjad??? See info on järelikult kergesti müüdav ja ostetav, vastasel juhul selliseid lekkeid ei eksisteeriks. Või kui eksisteeriks, siis ilmselt siis, kui keegi avaldaks materjale nagu Snowden, kes USA kohta kompromiteerivat materjali levitas ja seejärel Venemaale pages.

Teine küsimus aga, mis puudutab Ida-Virumaad, siis on seal suur protsent rahvast neid, kellel kortermajades toasoe ja vesi väljas, mingi protsent elamuid elamiskõlbmatud, sest keegi neid ei hoolda. Keegi midagi olukorra parandamiseks ka ette ei võta ja viimase piisana siis fakt, et elukeskkond Kiviõli külje all on lihtsalt hävimas, keemiatööstuse reostuse tõttu.

Lisame juurde näiteks Ida-Viru põhimaanteed, kõrvalteedest rääkimata, Maanteeameti korraldatud teehooldushangete võitjate tegematajätmisest, mis viis mitu bussi möödunud talvel inimohvriga kraavi, mitu autotreileritäit mersusid kraavi.

No ja mis me kokku saame – hüljatud riigi osa. Kokkuvõttes, tehku need 101 lammast koos oma megaministeeriumidega (ministeeriumides on ametnike armeed, kus ministeeriumid koosnevad umbes 30-st erinevast üksusest, igal üksusel oma osakonnajuhataja, peaspetsialistid, spetsialistid, nõunikud, sekretärid jne. Ainult koristajat ei ole.), mis nad tahavad, aga ühel hetkel nagunii saevad oksa, millel istuvad.

13. septembril Facebookis, kus meediaanalüütik Toomas Mattsoni ajajoonel käis äge ennetav arvamustevahetus 14. septembri Eesti Ekspressi loo üle, mis käsitles riigisaladuse lekkimist – „Salamemo: Eesti on kaotamas Ida-Virumaad“.

