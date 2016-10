Rüütlieetikast

05. October 2016

Vahest on see õige ja hea, et Keskerakonnas tuleb ilmselt võimuvahetus; küll aga leian, et see, kuidas seda vahetust läbi viiakse, on inetu ja alatu. Maaslamajat jalgadega ei peksta...

Üldiselt – ajaloos on olnud kahte sorti lahinguid. Ühtedes võitjad pidasid lugu ka neist, kes neile kaotasid; ja oli teised lahingud, kus kaotajate üle hakati homeeriliselt parastama, neid mõnitama, pilastama jne. See viimane on barbarite komme ja „eetika“. Rüütlieetika eeldab ka oma vaenlasest lugupidamist...

