60 kangekaelset poliitikut otsis üliinimest

H. SURSEN, 05. October 2016

Individualism segab meie ühiskonnas iga päev mujalgi. Näiteks keelduvad mõned kodanikud korraliku kompensatsiooni eest andmast oma maad Rail Balticu ehitamiseks või riigipiirirajatiste paigutamiseks. Soovitakse, et vabale inimesele ei tohi vabal maal seada ühtki piirangut. Arvatakse: „Mis lähevad mulle korda teised inimesed, riik ja tema kallid projektid!?“

Arvatavasti leitakse nüüd napi kahe nädala jooksul vabariigile uus president. Ent eelneva nelja kuu poliitilised otsustused ja laialdane debateerimine lõppesid üksnes mitme potentsiaalse riigipea ränga solvamisega. Ühe erakonna puhul tajusime seda, kuidas võimujanu lõi nii pähe, et edu saavutamiseks kasutati suisa avalikku valetamist.

„Estonia“ kontserdisaalis toimunu näitas seekord, et on olemas piir, kus demokraatia läheb üle segaduseks, anarhiaks. On mitmeid näiteid teistest riikidest, kus see piir on ületatud, ning neis paigus valitseb kaos ja vägivald.

H. SURSEN Lõuna-Eestist

