Linnavolikogu Keskfraktsioon tutvus Pirita rõõmude ja muredega

ANDRE HANIMÄGI, 05. October 2016

Linnavolinikke võttis vastu linnaosa vanem Tõnis Mölder, kes tutvustas lähemalt linnaosa, linnaosavalitsust ja selle plaane ning mõtteid tulevikuks. Lisaks sai tutvuda linnaosa haldushoonega, kuhu koliti eelmisel aastal.

Tehtud ja veel teha

Mölder selgitas, et linnaosavalitsuse eesmärk oli näidata linnavolinikele seda, kuhu on tänu nende jah-sõnale juba märkimisväärselt investeeritud ning millised on prioriteetsed objektid tulevikuks, millele oodatakse volinike toetust. „Oleme linnaosas saanud ära teha palju vajalikku, kuid eesmärgid on tihtipeale alati suuremad kui linna võimalused, ja seetõttu tuleb investeeringuid hoolikalt kaaluda. Meie roll ongi näidata hääletajatele, et kasutame igat senti hoolikalt ja läbimõeldult,“ rääkis Mölder.

Uhke võib linnaosa olla näiteks Merivälja kooli üle, mis on saanud suuri investeeringuid kooli võimla, klassiruumide ja ujula väljaehitamiseks. Kooli arenguid on märganud lapsevanemadki. Tänavu läks esimesse klassi 91 õpilast, mistõttu tuleb koolipäeva alustada kahes vahetuses.

Oluliselt on aastate jooksul muutunud Pirita spordikeskus, mis lisaks tervisespordihoonele, mänguväljakule ja uisuväljakule sai eelmisel aastal rikkamaks kergliiklustunneli võrra. Rõõmustav on seegi, et spordikeskuse arendust võib pidada linna ja riigi edukaks koostööks, kus peetakse silmas heade sportimisvõimaluste loomist kõikidele huvilistele. Spordikeskuse tulevikuplaanidesse kuulub velodroomi rekonstrueerimine sisehalliks, mis oleks ainus omanäoline kogu Põhjamaal.

Tutvuda said volinikud ka Pirita Kose lasteaiaga, mis oma suurepärase asukoha ja heade õpetajatega teenib laste ja lapsevanemate käest kiidusõnu, kuid mis vajaks suuremaid ruume; hetkel on puudu sõimerühmad. Uue hoone ehitusest on räägitud väga pikalt ning külaskäinud linnavolinikudki tõdesid, et aega on uut hoonet oodates kulunud liigagi kaua.

Väljasõidud annavad aimu

Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo, kes sellised väljasõidud on algatanud, rõhutas, et linnaosadega tutvumine on väga oluline ning et on kasulik vaadata üle objekte, mida võib-olla nähtud vaid volikogus paberil. „Volinik teab muidugi kohast, kust ta on valitud, kuid muude linnaosade vajadused ja eesmärgid on hea üle vaadata, kuulata linnaosa rõõme ja muresid otseallikast,“ sõnas ta.

Pirita-Kose lasteaia ehitust pidas Kallo kõige olulisemaks eesmärgiks Pirital ja ta sõnas, et volinikud said oma silmaga veenduda, et toetust on lasteaial hädasti vaja. „Kui nüüd tuleb järgmise aasta eelarve, olen peaaegu kindel, et Pirita Kose lasteaia uue hoone ehitus sinna sisse satub,“ lausus Kallo.

[fotoallkiri] Tallinna linnavolikogul oli töine väljasõit. Sel korral külastati väikseimat linnaosa -- Piritat. Fotol vasakult Pirita Spordikeskuse juhataja Aavo Aunroos, Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo ja Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder.

ANDRE HANIMÄGI, Pirita linnaosa avalike suhete nõunik

Viimati muudetud: 10/05/16

