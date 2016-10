Kutsun erakonnakaaslasi otsima üles lahendusi eesseisvatele väljakutsetele

JAAK AAB, 05. October 2016

Kõige tähtsam on säilitada rahu, sest Keskerakond on suur ja tugev organisatsioon, mis tuleb toime ka keeruliste väljakutsetega. Erakonna juhatus ja volikogu on demokraatlikult valitud võimekad juhtorganid, kes suudavad kerkinud probleemid ja väljakutsed edukalt lahendada.

Erakond on keerulises olukorras

Keegi ei vaidle asjaolu üle, et erakond on sattunud seoses väljastatud garantiikirjadega üsna keerulisse olukorda. Viimasel ajal on seda teemat avalikkuses kajastatud erinevatest vaatenurkadest. Kahjuks varjati nii eelmise kui ka tänase juhatuse enamuse eest asjaolu, et Keskerakonna pikaajalisele reklaamipartnerile Midfield OÜ-le on antud garantiikirjad, millega garanteeritakse kõiki selle ettevõtte rahalisi kohustusi kolmandate isikute ees kuni 730 000 euro väärtuses. Erakonna juhatust ei teavitatud ka Midfield OÜ poolt juuli lõpul esitatud nõudest, mille tulemusena on Harju Maakohus seadnud Keskerakonnale kuuluvale Toom-Rüütli 3/5 kinnistule kolm hüpoteeki kogusummas 800 680 eurot.

Kuna peasekretär õigeaegselt ei informeerinud erakonna juhatust esitatud nõuetest, otsustas erakonna juhatus oma 25. septembri erakorralisel koosolekul Oudekki Loone peasekretäriametist tagasi kutsuda. Peasekretär üritas erinevate osapooltega pikka aega läbi rääkida ja võis käituda ju enda arvates erakonnale parimat soovides, kuid nii oluliste asjade puhul peab juhatus otsustama, milliseid õiguslikke samme astuda ning seda võimalikult kiiresti teha. Peasekretäri ametist vabastamise poolt hääletas üheksa juhatuse liiget ning vastu oli kolm; üks juhatuse liige ei hääletanud. Samal koosolekul määrati peasekretäri kohusetäitjaks juhatuse liige Jaak Aab.

Otsused võeti vastu kooskõlas seaduste ja erakonna põhikirjaga ning neid otsuseid pole keegi vaidlustanud. Juhatus tegi ka volikogule ettepaneku kutsuda kokku Keskerakonna erakorraline kongress 5. novembril 2016. Lõpliku otsuse kongressi kokkukutsumise ja päevakorra kohta teeb 15. oktoobril toimuv erakonna volikogu. Selge on see, et kongressi on erakonnale usalduskriisi ületamiseks ja selguse loomiseks väga vaja. Valmisolekust kutsuda kokku kongress on kirjutanud ka erakonna esimees siinsamas Kesknädala veergudel.

Garantiikirjad võidakse tühistada

29. septembril toimus korraline juhatuse koosolek, kus kuulati ära vandeadvokaat Paul Varuli analüüs garantiikirjade kohta. Tema hinnangul on Keskerakonna väljavaated selles kaasuses optimistlikud. Erakond on saatnud Midfield OÜ-le garantiikirjade tühistamise avalduse ning vaidlus jätkub arbitraažikohtus.

Samal juhatuse koosolekul tehti raske südamega otsus vabastada ametist Kesknädala peatoimetaja Urmi Reinde. Pingeline olukord erakonnas põhjustas ka ajalehe toimetuses pingelise olukorra; mis hakkas oluliselt segama igapäevast tööd ning toimimist. Peatoimetaja keeldus koostööst juhatuse liikmetega. Urmi Reinde on teinud Kesknädalas väga head tööd, aga sellises ärevas situatsioonis keesid emotsioonid üle, ning töörahu taastamiseks polnud muud varianti. Peatoimetaja kohusetäitjaks otsustati määrata ajalehe uudistejuht Indrek Veiserik.

Kesknädal ilmub jätkuvalt edasi

Omalt poolt võin kinnitada, et rahva poliitikaleht Kesknädal ilmub jätkuvalt edasi ning hirmujutud peatsest sulgemisest ei vasta tõele.

Kutsun erakonnakaaslasi üles säilitama rahu ning otsima ühiselt lahendusi meie ees seisvatele väljakutsetele. Taunin kõiki erakonna lõhestamise eesmärgil tehtavaid avaldusi ja tegusid. Erakonna juhatus ei langeta ühtegi otsust kiirkorras ja läbimõtlematult, vaid lähtub Keskerakonna huvidest. Peatselt toimuval volikogul ja kongressil saavad volinikud ja liikmed avaldada oma arvamust ning vastu võtta vajalikud otsused erakonna heaks toimimiseks.

Olen kindel, et Keskerakond jätkab peale kongressi ühisel jõul ja nõul. Selleks meile kõigile koosmeelt ja jõudu tööle!

JAAK AAB,

Keskerakonna juhatuse liige, peasekretäri kohusetäitja







Viimati muudetud: 10/05/16

Jaga

|