Edgar Savisaar Facebookis

KN, 05. October 2016

„Tähelepanekuid!

Esiteks, minu sõber Oudekki Loone kirjutas, et ta jääb minuga ka siis, kui ma peaksin parteikongressil kaotama. Ma tõesti ei kavatse kaotada. Mul on toetajaid küll. Nendel, kes minu ja Oudekki kaotusele loodavad, on ettekujutus, et rahval polegi hääli. Arvatakse, et kui mind suhtlemisest meediaga ilma jätta, siis olengi ma inimestest blokeeritud. Inimesed on aga targemad, kui te arvate.

Oudekkile tänu toetuse eest! Ma ei kavatsegi kaotada!

Teiseks, üks lahing on ainult üks lahing. Millegipärast arvatakse, et viiendal novembril toimub justkui viimane heitlus. Kaugel sellest! Me alles alustame! Sõltumata sellest, mida Toompeal ja Stenbocki majas arvatakse.

Hakkan nüüd iga päev teile kirjutama!“

Kesknädal lubab omalt poolt, et hoiab Edgar Savisaare tegemistel ja väljaütlemistel silma peal. Püüame neid võimalikult tihti kajastada.

