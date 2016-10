Keskerakondlased teevad toetusavaldusi

05. October 2016

“Võttes aluseks eelpooltoodut teeme ettepaneku Jüri Ratasele kandideerida Eesti Keskerakonna esimeheks. Jüri Ratase intelligentsus, sümpaatsus, empaatiavõime ja tolerantsus on heaks jätkuks tänase esimehe Edgar Savisaare hindamatutele kogemustele, tarkusele ja usalduse võitnud ülisuurele valijaskonnale,” kirjutavad Valgamaa keskerakondlased.

Teisipäeval, 4. oktoobril teatasid 13 Jõgevamaa piirkonna keskerakondlast, et kutsuvad kõiki üles kaitsma ja toetama erakonna esimeest. “Meest, kes ei löönud kartma Nõukogude tankide ees, kes ei allu parempoolsuse diktaadile ega lase ennast hirmutada lõputute kohtulugude ja süüdistustega.Meie, Eesti Keskerakonna liikmed, peame ühtse rindena kaitsma Edgar Savisaart. Anname oma allkirja, et sellega oma erakonna esimeest toetada!” rõhutatakse pöördumises. “Keskerakond on olnud juhtiv opositsiooniline jõud ühiskonnas. Keskerakond on tasakaalustanud sotsiaalselt viltu vajuvat ühiskonda, seisnud alati nõrgemate huvide eest ja kaitsnud kaitsetuid. Me tahame, et nii jätkuks see ka tulevikus ja võimas opositsiooniline Keskerakond kestaks kaua. Kuni õiglase ühiskonna loomiseni Eestis. Me ei luba oma koduerakonna muutmist Reformierakonnaks nr. 2.”

