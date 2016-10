Vabaerakond on muutunud väheste inimeste äriprojektiks?

05. October 2016

„Organisatsioonikultuurilt meenutab erakond pigem 10–15 inimese äriprojekti, mitte kaasavat, eesmärkide saavutamisele ja arengule suunatud laiapõhjalist organisatsiooni,“ kirjutas Ilisson Facebookis.

Tervikteemade osas ei ole tema sõnul Vabaerakonnas siiani ühist hingamist leitud. „Eelmisel aastal lubatud uue maksukontseptsiooni väljatöötamise nimel ei ole midagi sisulist tehtud. Tegelikult tuleks rääkida majandus- ja maksukontseptsioonist, kuna enamus makse on vahend, mitte eesmärk omaette,“ tunnistas Illison.

Illisoni sõnul on paljude vabaerakondlaste seas pettumus suur. „Paljude mulle paari päeva jooksul helistanute hulgas on umbes 10 inimest, kes arvasid, et astuvad lähiajal erakonnast välja,“ kirjutas Illison.

Asi on Ilissoni sõnul vägagi põhimõtteline. „Me lubasime uut poliitikat, me lubasime rahva kaasamist – pöörata ennast näoga rahva poole, lubasime avatust jne. Me oleme juba ammu oma lubadustest distantseerunud. Meie sõnad ja käitumine ei käi ühte jalga. Me oleme muutunud nende sarnaseks, kellest soovisime erineda,“ kirjutas Ilisson.







