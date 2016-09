Keskerakonna fraktsioon kaalub Kersti Kaljulaidi kandidatuuri toetamist

28. September 2016

„Kersti Kaljulaid on väärikas kandidaat, kes on igati kompetentne ning täidab mitmeid kriteeriumeid, mida me tulevaselt presidendilt ootame. Meile meeldib tema tugev majandusalane taust ning sõltumatus erakondadest. Me vajame erakondade ülest kandidaati ning Kersti Kaljulaid võiks selleks sobida. Kui riigikogulased esitavad Kaljulaidi kandidaadiks, siis Keskerakonna taha tema ära valimine kindlasti ei jää,“ rääkis Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson.

Simson jätkas: „On selge, et meie esimene valik on endiselt Mailis Reps, kuid ka meie oleme valmis tegema kompromisse. Mailis on sõnanud, et kui me leiame erakondade ülese kandidaadi, siis ta on valmis ka ise sellise inimese esitamist allkirjaga toetama.“

„Mailis Reps tegi väga tugeva kampaania ning oleks olnud igati sobilik kandidaat presidendi positsioonile. Paraku ei näe ma täna võimalust ühelgi juba valimistest osa võtnud kandidaadil end taas üles seada ning osutuda erakondade üleseks valikuks. Seega tuleb leida uusi nimesid ning Kersti Kaljulaid on meie hinnangul selleks igati sobiv valik,“ lõpetas Kadri Simson.

