24. septembri nädalakommentaar TTV-s

MART UMMELAS, 28. September 2016

Tegelikult tooksin nädala kesksetest sündmustest esile ka Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare pressikonverentsi neljapäeval. Meie prominentseim poliitik kinnitas taaskord, et temale prokuratuuri poolt aasta tagasi esitatud kahtlustusel puudub igasugune õiguslik alus. See sunnib teda kahtlema Eestis kui õigusriigis. Saalitäis peamiselt võimumeelseid ajakirjanikke pommitas Savisaart ja erakonna peasekretäri Oudekki Loonet ebakompetentsete küsimustega.

Sama jama jätkus ka ajalehtedes, ning tänases Postimehes on Keskerakonna pihta absurdsete süüdistustega poriloopimine jätkunud. Ilmselt selleks, et kahjustada Mailis Repsi võimalusi. See osutab, et meil pole sõltumatuid õiguskaitseorganeid, vaid on see kolmas maailm, mille osaks on täiesti sõltuv meedia. Sellest kirjutas Savisaar eile Delfis.

Eileõhtune presidentide valimisdebatt riigi-TV-s kinnitas, et asi on pööranud meelelahutuseks ja kohati lausa komöödiaks. Allar Jõksi naljad, Marina Kaljuranna pidev naerukõhistamine ning Siim Kallase ja Mart Helme omavaheline aasimine tegid sellest saatest seebiooperi. Twitteri kaudu saime lugeda mitme kandidaadi PR-meeskondade väga ühekülgseid kommentaare. Arukaid arvamusi eetrisse ei lastud. Ainus, kes jäi kogu saate ajal väljapeetuks ja soliidseks, oli tegelikult Mailis Reps.

Valimiskogu esimese vooru ajal jälgisin Tallinna TV väga asjalikku ja informatiivset ülekannet. Üllatuse tegi Allar Jõks, kes sai enim hääli. Teisena pääses teise vooru Siim Kallas; napilt jäi välja Mailis Reps.

Teine üllatus oli see, et rahva suur lemmik Marina Kaljurand jäi koguni neljandaks. Eesti pole valmis naispresidendiks. Enne teist vooru oli palju spekulatsioone. Põhiprobleemiks sai see, kas president üldse ära valitakse, sest valgete sedelite oht oli suur.

Nii ka läks. 57 tühja ja 3 kehtetut valimissedelit viisid valimised tagasi Riigikokku. Lõpptulemust kuulsite juba uudistesaate algul. Kallas küll võitis Jõksi 4 häälega, kuid tal jäi puudu 30 häält. Juba enne teist vooru kostnud sõnumid Keskerakonnast tekitasid kõhedust, sest nii mõnigi seal võis hääletada, et tegelikult ära teha Savisaarele.

Tulemus tõestas, et Eesti presidendi valimise süsteem on lõplikult läbi kõrbenud. Kohtumiseni kahe nädala pärast Riigikogus erakorralisel istungil! Loodetavasti läheb siis paremini.

