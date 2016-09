Valijad otsustavad kõik

MAIE KIVISELG, 28. September 2016

Selles, et Mailis Reps ei osutud valituks, on siiski suurem süü K. Simsoni leeri poolt vahetult enne valimisi meedias tahtlikult lekitatud-tekitatud skandaalidel. See oli karuteene M. Repsi kandideerimisel presidendiks.

Võib-olla see oligi nii mõeldud (äkki ongi kuuldustel naiselikust kadedusest alust?) – kampaania käigus osutus M. Reps liiga populaarseks.

Peale valimiskogu esimest vooru, kus väga napilt jäi kolmanda tulemusega teisest voorust välja Mailis, leidis K. Simson ka süüdlase – Edgar Savisaar. Tema olevat mahitanud häältega. Huvitav, kuidas teadis Kadrikene SALAJASTEL hääletamistel antud häälte jagamisest kellegi kasuks?

Aga et EV President jäi valimata, on kurb. Poliitmängud jõudsid Riigikogust Estonia saali. Kui ikka meie pakutud kandidaat ei sobinud, siis ei saa kumbki allesjäänud presidendikandidaat ka meie hääli. Nii lihtne see oligi. Kohe näha, et lasteaed on lõpetamata.

Kuid valijamehi oma kohustuste täitmata jätmises süüdistada on liig. Tegemist siiski riigikogulastest poliitikute kohusetundetusega. Valimised läksid tagasi Riigikokku. Tekib küsimus, kui ei suudetud presidenti ära valida viies voorus, kuidas siis nüüd ollakse valmis.

Õigem oleks ka, et seniseid kandidaate ei esitata ega valita. Kirja koostamise ajal juhtusin vaatama TV3 uudiseid. MOTT – eelnevalt kirjutatu kinnitamiseks. 25. septembri õhtul toimus Keskerakonna juhatuse välkrünnak ja koosistumine võimu jõuliseks ülevõtmiseks. Põhjuseks ikka M. Repsi ebaõnnestumine valimistel. Väga hästi lavastatud ja ajastatud. Nüüd kindlalt Reformierakonna rüppe edasi, sest võim on nii-nii-nii magus.

Ainult et sel uue näoga Keskerakonnal pikka püsimist ei tule. Valijad otsustavad kõik.

