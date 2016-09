Rahvuslinnu väljavahetamisest

Ann, 28. September 2016

Seepärast on mul ettepanek: hakakem uut rahvuslindu otsima! Mul on kandidaatki juba välja pakkuda – hallrästas. Tema sümboliseeriks hästi meie valitsust, mitte meie rahvast. Lärmakas, ahne, kus aga midagi sobilikku söömiseks saab, kohe nokkapidi kallal. Nokib ühe marja või naksab õuna küljest, siis proovib teist, või lihtsalt rapsib punaseid sõstraid põõsast maha, sest need ju hapud... Ja kasu pole sellest lendajast miskit, isegi laulda ei oska.

Teine variant oleks veel kajakas. Need ju ka riiakad ja lärmakad; haaravad sealt, kus saab, tulevad isegi põldudele – adra järelt nokatäit otsima.

Olen hakanud viimasel ajal jälgima TTV-d, sest ERR on olnud hõivatud presidendiralli kajastamisega (ülistamisega) ja teised kanalid on liialt reklaamirohked.

Soovin teile edu ja kaunist sügist! Loodame, et elu peagi saab uue suuna.

Ann

Viljandimaa Kolga-Jaani vallast

[fotoallkiri] Suitsupääsuke, väike armas vidistaja, valiti Eesti rahvuslinnuks 26. novembril 1962 Teaduste Akadeemia Loodusuurijate Seltsi ornitoloogiasektsiooni koosolekul õpetaja ja looduskirjaniku Kustas Põldmaa ettepanekul. Aga kes küll suudaks kõrgesse ausse läbi suruda suure kärisevahäälse hallrästa ehk paskrästa kandidatuuri?

