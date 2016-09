Venekeelsed ei koondu iialgi Ratase, Repsi või Simsoni taha

AVE VOOLAID, 28. September 2016

Venekeelne inimene usaldab Savisaart. Venekeelne inimene on jõuline ja soovib näha julget visiooni ning tegusid. Savisaar on Tallinnas viinud ellu rida projekte, mis on kogunud enamiku venekeelsete usalduse.

Tasane ja muidu tore inimene – madalat profiili hoidev poliitik – pole variant venekeelsete jaoks. Savisaar on ideede generaator ja tegutseja, midagi pole teha, meeldib see kellelegi või mitte. Reps, Ratas, Simson – kus on teie visioonid? Edgari mahakiskumisest jääb väheseks!

Yana Toom järgmiseks presidendiks!

Kui ennast suureliselt eestimeelseteks pidajad suudaksid maailma vaadelda krambi- ja klišeevabalt, valiksid nad järgmiseks presidendiks Yana Toomi. Me ju vajame stabiilsus- ja julgeolekugarantiid. Või kuidas?

Aga Marina Kaljurand? Kuidas sobivad omavahel patriotism ja Venega vastandumine? Marina meenutab rikkiläinud grammofoni, kui Vene-teemal sõna võtab. Pole lootustki vanal plaadimängijal eri rahvusi Eestimaal ühendada. Venekeelsed ei loobu ealeski Vene meediakanalitest. Sest on äärmiselt tervendav koguda infot ka alternatiivsetest allikatest. Soovitan seda isegi.

Hvostov kiitis Yanat

Et Yana Toom on Eesti patrioot, seda julges ETV eetris tunnistada ka peavoolumeedia esindaja Andrei Hvostov.

Ärgem laskem Keskerakonnal muutuda ilmetuks väheneva toetajaskonnaga parteiks, kus juhtfiguuridel puuduvad ideed, julgus, otsustavus. Karismast rääkimata.

AVE VOOLAID, põhjatallinlane

Viimati muudetud: 09/28/2016

