Süüdistage iseennast, mitte jälle Savisaart!

HEIMAR LENK, 28. September 2016

Ei ole võimatu, et just sealt võis alguse saada demokraatia vägistamine, nagu kommentaatorid „Estonias“ juhtunut ilmekalt iseloomustasid. Pole saladus, et Riigikogu Keskfraktsiooni keskikka jõudnud poliitikute vahel käib edasise karjääri nimel äge võitlus. Kes suudab tõusta esimeseks, kes lükatakse ree pealt lumme…

Kadedus Repsi vastu

Opositsioonis istumine ängistab. Kõigile sooje kohti ei jätku, aga aastad lendavad. Ja nüüd järsku tuleb Reps, teeb ootamatu tähelennu ja tahab maanduda Kadriorgu! Aga mis saab siis meist? Savisaar ka Mailisega sõbraks saanud, ja nii libiseb otsustamise õigus meil vägisi käest! Kas siis jäämegi nüüd Mailise varju? Naisterahvast presidendi tähesära meid soojendada ei suuda!

Kirjeldatud mõtteviis on tugev mootor, mis paneb tegutsema. Sellistel päevadel, nagu 24. september „Estonias“ oli, võis riiklik mõtlemine nõrgemad maha jätta. Üks hääl Kallasele, üks hääl Jõksile, ja olukord sai lahendatud.

Pärast esimest valimisvooru „Nordea“ kontserdisaali kohvikus toimunud koosolekul Keskerakonna toetus just niiviisi jaguneski. Savisaare inimesed toetasid teises voorus Kallast. Kuid Ratas ja Karilaid soovitasid valida Jõksi. Keegi rääkis ka tühjadest sedelitest.

Mailis olnuks ka Edgari võit

Süüdistada Savisaart valimiste nurjamises on vale. Seda võivad teha vaid need, kes ei tunne Keskerakonna keerukat sisemist heitlust. Savisaar on kindlasti see, kes ootas oma õpilase Mailise võitu. See tähendanuks, et Savisaare juhitav opositsioonierakond saanuks oma presidendi. Kas ei kõla mitte uhkelt? Mailis oleks olnud ka Edgari võit. Pealegi oleks see rääkinud erakonna taastuvast ühtsusest.

Kuid mulle tundub, et kõigile parteis see ühtsuse jutt nii väga ei meeldigi.

Kui 11. juunil Keskerakonna volikogu istungil Mailis võitis Edgarit 12 häälega ja riigipeakandidaadiks valiti, sai ta esimeste seas tunnustuse just erakonna esimehelt. Savisaar viskas oma tervituses nalja ja avaldas lootust, et kui Reps saab Kadriorgu, siis järgmise Riigikogu valimisvõidu puhul pakub uus president kindlasti Savisaarele valitsuse moodustamise esmaõiguse. Sellest päevast peale on esimees oma partei kandidaati igati toetanud ja meedias laialt kiitnud.

Soonvald kirjutab, et „demokraatia must päev algas tõenäoliselt hetkest, mil Savisaare toetajad otsustasid juba valimiskogu esimeses voorus toetada Siim Kallast. Raske on hinnata, kas neid hääli oli 10 või 13 ja raske on hinnata, kas ajendiks oli garantiikirjadega lahvatanud skandaal või soov Kallase kiiluvees end rehabiliteerida.“

Olles ise nn. Savisaare tiiva liige, võin kinnitada, et mingit ühist Kallase taha minekut esimeses voorus ei olnud. Sellest isegi ei räägitud. Suur Edgar tahtis oma lemmikust Mailisest teha riigipea. Aga tal ei lastud seda.

Keskerakond

Viimati muudetud: 09/28/16

