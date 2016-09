Vandeadvokaat Varul: Garantiikirjad ei pruugi olla kehtivad ja need saab tühistada

URMI REINDE, 28. September 2016







21. septembri hommikul

ilmus Eesti Päevalehes (autor Mihkel Tamm) kirjutis „Pettai rahahäda võtab Keskerakonnalt maja“.







21. septembri päeval

teatas Keskerakonna peasekretär Oudekki Loone erakonnakaaslastele saadetud kirjas:

„Eile tutvusin esimest korda Harju Maakohtu 15. septembri kohtumäärusega, millega rahuldatakse Midfield OÜ Arbitraažikohtusse esitatud hagi tagamise taotlus. Hagi tagamiseks on kohus nõustunud seadma Toom-Rüütli 3/5 kinnistutele hüpoteegid kogusummas 800 680 eurot. Kohtumääruse saamine oli üllatav, kuivõrd Keskerakond ei olnud selleks hetkeks saanud ühtegi ametlikku teadet Arbitraažikohtusse esitatud hagist. Hagi sisu sai Keskerakonnale teatavaks alles täna hommikul. Keskerakond leiab, et esitatud nõue ei ole õigustatud. Kindlasti kasutab Keskerakond määruskaebuse esitamise võimalust, et vaidlustada hüpoteegi seadmise määrus. Seega on tegemist käimasoleva juriidilise protsessiga, mitte Keskerakonna kinnisvaraomandi võõrandamisega, nagu jätab mulje Eesti Päevaleht.“

21. septembri õhtul

kommenteeris olukorda vandeadvokaat Paul VarulTallinna TV-s:

„See nõue tundub ikkagi vägagi olevat hanejalgadele üles ehitatud – selles mõttes, et need kaks garantiikirja, millest on juttu, mõlemad on ju antud selleks, et tagada osaühingu Midfieldi võlausaldajate nõudeid. Need on antud selliseks juhuks, et kui tuleb üks Midfieldi võlausaldaja ja Midfield ei suuda oma kohustust täita – siis tuleb see nõue esitada Keskerakonna vastu. Ja ka siis jääb küsimus, et kas see garantiikiri üldse praegu on kehtivalt välja antud. Jätame praegu isegi selle kõrvale. Lühike järeldus on minu arvates see, et garantiikiri ei olegi tegelikult kehtiv.

Hüpoteek on seatud igaks juhuks, et juhul kui nüüd see nõue peaks Keskerakonna vastu rahuldatama, siis on nagu mingi tagatis olemas, et siis see vara on selle nõude tagatiseks. Aga see on väga hüpoteetiline. Praegu mingit otsust, et mingit nõuet rahuldada Keskerakonna vastu, ei ole.“







22. septembril

rääkis Varul BNS-le, et kõigepealt on vaja, et Midfieldil tekib võlausaldajaid, kelle nõudeid ei suuda Keskerakonna kauase koostööpartneri, reklaamiärimees Paavo Pettai ettevõte Midfield rahuldada. Teiseks on aga võimalik garantiikirjad tühistada, kuna need on antud Keskerakonna huvisid kahjustades, või siis tugineda nende tühisusele.

Varul lisas, et kui lähtuda hüpoteesist, et nad on kehtivad, siis ikkagi osaühingul Midfield ei saa olla nõuet – sellepärast, et see garantiikiri on antud kolmandate isikute nõuete tagamiseks. See tähendab, et kui praegu on arbitraažikohtusse esitatud Midfieldi enda nõue, siis garantiikirjast Midfieldile nõuet Keskerakonna vastu ei tulene.

Kuid Varul kinnitas, et nagunii tõuseb ka küsimus garantiikirjade üldisest kehtivusest, kuid lõplikult otsustab selle üle kohus.







22. septembril

refereeris Varuli poolt BNS-ile antud juriidilisi nüansse ka ERR. Samuti andsid Edgar Savisaar ja Oudekki Loone Tallinna linnavalitsuse pressikeskuses pressikonverentsi, kus Loone juba teataski, et Keskerakond loodab tühistada Paavo Pettaile ja Midfieldileantud garantiikirjad.

Loone ütles, et Keskerakond tühistab need ja nõuab, et Pettai tagastaks kirjade originaalid erakonnale. Põhjus Loone sõnul on see, et garantiikirjad kahjustavad väga tugevalt erakonna huve, mistõttu nad ongi õigustühised.

Refereerinud

URMI REINDE

Viimati muudetud: 09/28/16

