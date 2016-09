Üleskutse: Seisame Keskerakonna ühtsuse eest!

28. September 2016

„Meie, pöördumisele alla kirjutanud, ei luba lõhkuda Eesti suurimat, ligi 15 000 liikmega erakonda, mille ülesehitamisele me kõik kaasa oleme löönud. 25 aastat on Keskerakond olnud juhtiv opositsiooniline jõud ühiskonnas. Keskerakond on tasakaalustanud sotsiaalselt viltu vajuvat ühiskonda, seisnud nõrgemate eest ja kaitsnud kaitsetuid. Me tahame, et nii jätkuks see ka tulevikus ja võimas opositsiooniline Keskerakond kestaks kaua,“ seisab avalduses.

Samuti kutsutakse üles kaitsma ja toetama erakonna esimeest, kes ei löönud kartma Nõukogude tankide ees, ei allu parempoolsuse diktaadile ega lase end hirmutada massiivsete kohtulugude ja süüdistustega. „Ebaaususe ja seadusetuse piirimail peetakse võitlust ühekorraga nii müütilise Savisaare kui ka tema lapse, Keskerakonna kestmise vastu. Iroonia peitub selles, et last püüavad hävitada konkurendid erakonna sees, mitte konkureeriv partei. Õpetaja vastu on välja astunud tema enda õpilased, kelle seas on riigikogulasi ja kõrgeid linnaametnikke,“ kinnitatakse üleskutses.

Lõpetuseks kutsutakse ühisrindena kaitsma Savisaart võimuahnete tehnokraatide ja Keskpartei lõhestajate eest.

