George Sorose ajupesuvabrik töötab täistuuridel

28. September 2016

Seevastu Ungari peaminister Viktor Orban teatas hiljuti, et George Sorose hoolikalt loodud “globaalse filantroobi” kuvand võib olla hoopis pettus. Orbani sõnul Soros toetab Euroopa destabiliseerimiseks illegaalset immigratsiooni Lähis-Idast.

Portaal Objektiiv kirjutab sellest, et nüüd on ka Poolas hakatud mõistma George Sorose tegelikku olemust. Portaalile Breitbart viidates kirjutab Objektiiv sellest, et kolme viimase kümnendiga on Soros end Poolasse sügavalt sisse söönud Stefan Batory Fondi abil. „Ükski Poola poliitik pole söandanud Sorost avalikult kritiseerida. Vaikuse purustas aga parlamendiliige Krystyna Pawłowicz, kes esitas talle terve rea otseseid süüdistusi,“ märgib Objektiiv.

Professor Pawłowiczi sõnul on Soros rahvusülene vasakpoolne pahandusepõhjustaja, kes avalikult ja jultunult finantseerib demokraatiavastast ja Poola-vastast elementi eesmärgiga võidelda Poola suveräänsuse ning Poolale omase kristliku kultuuri vastu. Sorose tegevus on Pawłowiczi hinnangul suunatud Poola vastu ning rikub Poola põhiseaduse põhimõtteid.

„Rõhutades Sorose kui globaalse spekulandi tegevuse salatsevat ja revolutsioonilist iseloomu, süüdistas professor Pawłowicz teda katses ühiskonda põhiseadusevastaselt ja ebamoraalselt kursilt kõrvale kallutada ning kõikvõimaliku tegevuse finantseerimises, mis vähegi on suunatud Poola praeguse demokraatlikult valitud valitsuse ja riigivõimu vastu,“ kirjutab Objektiiv.

Juristina on professor Pawłowicz eriliselt keskendunud Sorose tegevuse vaieldavale vastavusele Poola põhiseadusega ning küsinud, kas Sorose tegevus Poolas mitte pole illegaalne.

Objektiiv toob välja, et Eestis on George Soros tegutsenud aastaid peamiselt Avatud Eesti Fondi (AEF) kaudu, olles pikka aega selle peamiseks rahastajaks. Avatud Eesti Fond teeb koostööd (või pigem ajupesu?) vabaühenduste, kodanikuaktivistide, ettevõtjate, teadlaste, haridus- ja kultuuriinimeste, meedia, omavalitsuste ja valitsusasutustega.

Paljude muude projektide seas on Avatud Eesti Fond rahastanud Arvamusfestivali ja presidendi Jääkeldrist alguse saanud Rahvakogu, organisatsioonidest aga Kari Käsperi juhitud Eesti Inimõiguste Keskust, Helen Talalaeva juhitud Eesti LGBT (lesbi, gei, bi, trans) Ühingut ja Jevgeni Kristafovitši juhitud noorteühendust Avatud Vabariik. Samuti oli Avatud Eesti Fondil peamine roll valitsuse poliitikat suunava mõttekoja Praxis asutamisel ja ülesehitamisel.

