24.septembril toimub Tondiloo pargis kogupereüritus

21. September 2016

Päevakava on väga elamusrikas, igaüks leiab meie programmist endale sobiva tegevuse. Kavas on rahvastepalli mängud, kepikõnni treening, teatevõistlused peredele, lauatennis. Tondiloo pargi uus kabe- ja malemängu betoonilaud ootab huvilisi näitama osavust ja strateegilist mõtlemist. Terve päev on kohal tasuta batuut lastele ning kõlab muusika. Osavõtt kõikidest tegevustest (treeningud, mängud, tegevused lastele) on TASUTA! Ürituse sponsorid spordiklubide kett MyFitness ja kaupluste kett Rimi on välja pannud vahvad kingitused ja auhinnad perepäeva külalistele ja osalejatele.

“Kogupere ürituste korraldamine on saanud Lasnamäel traditsiooniks. Linnaosa valitsus pakub ka edaspidi oma elanikele huvitavat, sportlikku ja tasuta ajaviidet,” rõhutas Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva.

„Tulge kogu perega osa võtma suurepärasest kogupereüritusest!” lisas Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Oksana Jalakas.

Samuti tehakse üritusel näomaalinguid, jagatakse meeneid ja korraldatakse sportmänge.

