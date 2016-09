Mul on häbi olla eestlane

URMO EELIK, 21. September 2016

Kõige minimaalsem on, et küsitlusfirmade arvates on teistest kandidaatidest mäekõrguselt üle Marina Kaljurand. 9. septembri „Seitsmestes Uudistes“ toimunud referendumil toetas teda 79% helistajatest. Kas see on nüüd pugemine vene elanikkonnale või mingi võltsing? Minu arvates on ta kõige kõlbmatum kandidaat presidendiks. See, et ta on venelane, ei oma mingit tähtsust. Ta räägib eesti, vene ja inglise keelt piisavalt hästi. Kuid mida head on ta oma ametipostidel siiani teinud? Kui võrrelda teda teise naiskandidaadi, viie lapse ema Repsiga, siis Kaljurand muidugi naeratab vahetpidamata ja on ka kaalukam.

Aga mida on ta teinud selleks, et 14 süütult kolm aastat vangis istuvat Eesti meest India vanglast välja päästa. Võib öelda, et mitte midagi. Miks ei ole ta koos Inglise välisministriga, kelleks peale jaanipäeva on väga aktiivne isik ja kellel on samas vanglas ka kuus inimest, India valitsust vajalikult mõjutanud? Ei saa ju laevakaitsjaid süüdistada selles, et kapten võttis laevale kütust valest kohast. Normaalse mõistusega isikul ei tundu ka kapteni selline tegevus olevat kriminaalkuritegu. Pole ju võimalik, et üle miljardise elanikkonnaga tuumariik kardab paarikümmend käsirelvadega varustatud meest. Ilmselt on siiski India „õiguskaitsjatel“ soov välja pressida altkäemaksu.

Aga meie rahva poolt palavalt armastatud Marina soovitab pidevalt süütult vangis istujatel end süüdi tunnistada, et siis nad saavad kodumaa vanglasse! Kõigile on selge, et süütult vangis istunud isikud peavad selle aja eest kompensatsiooni saama. Kui nad aga end siiski süüdi tunnistavad, siis pole mingit kompensatsiooni loota.

Beria kutsikad peksid süütuid nõukogude inimesi ja sundisid neid omaks võtma, et nad on välisriigi spioonid. Nüüd hoitakse süütuid laevamehi kolm aastat betooni peal ja sugulased peavad neile toiduraha saatma ning Marina käseb neil end süüdi tunnistada! Väga berialik tööstiil, ainult peks on asendatud piinamisega betoonil.

Ja eesti rahvas leiab, et Marina oleks kindlalt kõige parem president?!

Ja nüüd veel omavoliline töölt lahkumine, s.o. tööluus, kuigi Rõivas pakkus puhkust.

Lisaks peab Eesti rahvas (küsitluste põhjal) Reformierakonda kõige õigemaks parteiks.

Ei oska muud lisada kui – häbi on olla eestlane!

