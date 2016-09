Nädala juubilar STANISLAW LEM 95

RITA MAKAROVA, 21. September 2016

Stanislaw Lem sündis 1921. aastal Lvivis ja suri 2006. aastal Krakowis. Tänavu 12. septembril tähistasime ulmejuttude austajate lemmikkirjaniku Stanislaw Lemi 95. sünniaastapäeva.

Noor Lem õppis Lvivis Karol Szajnocha nimelises gümnaasiumis. Tolleaegsete intelligentsustestide põhjal selgus, et ta oli Poola lõunapiirkonna kõige taibukam õpilane.

Isa soovil püüdis noormees arstiks õppida, kuid paratamatud operatsioonid peletasid ta selle kutse juurest eemale. Lemile meeldis palju enam vaimne maailm. Kirjutamisprotsess ise tundus talle tüütu ja lausa vastumeelne. Sealjuures kulutas ta meeletult palju paberit. Lem ei parandanud kunagi kirjutatut. Kui tekkis parandamise või täiendamise vajadus, alustas ta kirjutamist algusest peale.

Teaduslik fantastika oli Poolas 1960.–1970. aastatel erakordselt populaarne kirjandusvool. Sellesse perioodi jääbki Lemi loomingu kuldaeg.

Lem oli kadestamisväärselt mitmekülgne mõttehiiglane. Kuna maailmakuulsuseni jõudis ta teadusliku fantastika valdkonnas, jäid tema muud saavutused paraku selle kuulsuse varju.

1974. aastal sai FBI kirja tuntud ameerika ulmekirjanikult ja esseistilt Philip Kindred Dick´ilt, kes palus uurida, kas Lem pole mitte kommunistlike kirjanike organisatsiooni nimi, kes on vallutanud teaduslik-fantastilise kirjanduse voolu. Dick´i arvates ei saanud üks inimene olla nii mitmekülgne ja ta seadis kahtluse alla kirjanik Stanislaw Lemi olemasolu üldse. Lem osutus siiski olemasolevaks ja kuigi toonane Poola siseminister olla pakkunud talle parteipiletit, ei kuulunud ta kommunistlikku parteisse.

Lemi tippteoseks peetakse 1961. aastal ilmunud „Solarist“, mille 1989. aastal eestindas luuletaja ja tõlkija Aarne Puu. Krakowi Ülikooli eesti keele vanemõpetaja Aarne Puu sõnul on Lemi teosed tänini Poola koolides kohustusliku kirjanduse nimekirjas, kuid raamatupoodide riiuleid vallutavad üha enam nüüdisaegsed autobiograafiad ja kokaraamatud. Poolakate suhtumine kirjandusse on muutunud, sest pole enam vajadust teostest varjatud sõnumit otsida.

Eesti keelde on mitu tõlkijat vahendanud viis Stanislaw Lemi teost. Need on meie raamatukogudes kättesaadavad. Rahvusraamatukogus asuvad Lemi teosed humanitaarteaduste lugemissaalis avariiulil ja nende kasutamist on raske täpselt hinnata. Tallinna Keskraamatukogu andmetel on Lemi sel aastal laenutatud 15 korda. Ilmselt tunduvalt sagedamini esineb Lem ristsõnades – kui kolme tähega Poola kirjanik.

Lem on Poola enimtõlgitud kirjanik. Tema loomingut saab lugeda rohkem kui 40 keeles. Tõlgitud on üle tuhande positsiooni ning trükitud enam kui 30 miljonit eksemplari.

Kõige populaarsemaks osutus Lem toonasel Nõukogude Liidu territooriumil. Vene eliit hindas teda kõrgelt. Korraldati väga rahvarohkeid kohtumisi Lemi ning kosmonautide Jegorovi ja Feoktistoviga, aga ka kultuuritegelastega, näiteks Vladimir Võssotskiga. Nii suur fantastikamaailma jumaldamine võis olla leevenduseks masendusele, mis oli tingitud Ida-Euroopa suurest mahajäämusest Lääne-Euroopa suhtes.

Lem oli kriitiline, ise aga kriitikat ei talunud. Ta oli ka omapärane, nagu üliandekad inimesed ikka, kuid teiste samasuguste eest hoiatas: „ Kui keegi tegutseb üllataval viisil, ei pruugi ta olla looja või artist – ta võib olla lihtsalt veidrik.“

Lem tundis hästi inimloomust. Lõpetuseks sobivad tema poolt 2003. aastal lausutud kuldsed sõnad: „Pole olemas sellist udujuttu, millesse inimesed poleks võimelised uskuma.“

Sügav lugupidamine geeniusele.

RITA MAKAROVA,

Pro Polonia liige







Viimati muudetud: 09/21/16

Jaga

|