Hunt lambanahas?

MAIE KIVISELG, 21. September 2016

Oli aeg, mil pidasin Jaanus Karilaidi tõeliseks Keskerakonna tõekspidamiste ja väärtuste eest võitlejaks. Kuid tema viimase aja väljaütlemised ja seisukohad on seda arvamust kummutamas. Kas tõesti on tegemist kannapöördega – erakonnasisese kasulikuma poole valimisega või lihtsalt tähelepanuvajadusega?

Kui meenutada esimest Priit Toobaliga seotud skandaali, mille tagajärjel pidi P. Toobal lahkuma erakonna peasekretäri kohalt, siis oli esimene nimi sellega seoses Jaanus Karilaid. Kooseluseaduse järgi ei teinud P. Toobal ju midagi taunitavat.

Garantiikirjadega seoses on jälle Jaanus Karilaidi nimi esikülgedel. Miks ja kelle huvides on ikkagi lekitada meediasse negatiivset materjali? Sh nõudmine erakorraliseks kongressi kokkukutsumiseks. Kas see kõik on ettevalmistus võimupöördeks?

"Kahekõnes" Jaanus Karilaid ütles Kesknädalas ilmunud tuntud inimeste artiklite kohta tema garantiikirjade alaste arvamuste puhul – "armsad kirjad". On see ülim ülbus või lollus? Ma ei saa ka mööda minna Jaanus Karilaidi „ettenägemisvõimetest“ – nimetada Jüri Ratas Keskerakonna esimeheks ja peaministriks, kuigi nimetatu sellest midagi ei arva.

Kahju, et järjekordne Edgar Savisaare usaldusalune läks reetmise teed. Mind on kasvatatud väärtustama ausust, lojaalsust ja isamaa-armastust. Need sõnad tunduvad võib-olla liiga äraleierdatud, kuid nad ei kaota ajas oma tähendust.

Siit soovitus valijameeste kogule: mõelge, kes ikka on kõige õigem RAHVAPRESIDENT, vaatamata seisusele ja minevikule.

MAIE KIVISELG, Tihemetsa, Saarde vald, Viljandimaa

Viimati muudetud: 09/21/16

Jaga

|