Härra Nilsson tegutseb jälle

21. September 2016

„See on täiesti uskumatu, kui mõtlema hakata, et Eesti Vabariigi suurimad päevalehed kirjutavad täiesti enesestmõistetavas toonis Reformierakonna hallistkardinalist, ei panda isegi enam jutumärke,“ leidis „Keskpäevatunnis“ ajakirjanik ja õppejõud Priit Hõbemägi.

„Kõik teavad, et on olemas üks mees, Rain Rosimannus, kes tuleb tuppa, alguses istub ta seina ääres, siis istub ta Reformierakonna poolele, siis istub otsa peale, siis avab oma läptopi, siis istub päris laua äärde, siis natukese aja pärast ta juhatabjuba koosolekut,“ kirjeldas Hõbemägi ajalehtedes ilmunud ülevaateid koalitsioonikõnelustest.

„Kujutage ette, et presidendil elaks Kadrioru lossis mingi mehike, keda nimetatakse härra Nilssoniks, ja me teame, et härra Nilsson kirjutab tema kõned ja ütleb, kuidas asjad peavad olema. Ja kui tulevad kokku erakonnad ja president määrab, milline erakond hakkab valitsust kokku seadma, siis ilmub laua taha korraga härra Nilsson ja hakkab rääkima, et „minu arvates peaks seda valitsust hakkama kokku panema see või teine“. Või president kohtub mõne oma kolleegiga välisriigist, ja härra Nilsson imbub laua äärde, avab oma läptopi ja hakkab rääkima, kuidas need asjad tegelikult peaksid olema. Kas te suudate sellist situatsiooni endale ette kujutada? Kaua see jama kestab?“ arutles Hõbemägi.

„Ei saa niimoodi olla, et me läheme kollektiivselt hulluks, kuulutame ühe mehe halliks kardinaliks, ja tal ühtegi vastutust ei ole, ta kardab vastutust,“ rõhutas Kuku raadio saates poolteist aastat tagasi ka Indrek Tarand.

Kesknädal lisab, et härra Nilsson /Rain Rosimannus/ ongi Marina Kaljuranna kampaaniat tehes lähenemas Kadrioru halli kardinali tiitlile.

[pildiallkiri] See härra Nilsson oli Pipi Pikksuka ahvipärdik. Reklaamifoto







